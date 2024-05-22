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Эскалация России против НАТО: глава МИД Литвы о решении РФ пересмотреть морские границы на Балтике

rus.postimees.ee
Обновлено 22 мая 2024, 12:07
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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции в Грузии, 15 мая 2024 года.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции в Грузии, 15 мая 2024 года. Фото: Postimees/Scanpix Baltics

Министр иностранных дел Литвы заявляет о необходимости жесткого ответа на решение правительства России пересмотреть границы в Балтийском море.

«Продолжается еще одна российская гибридная операция, на этот раз пытающаяся посеять страх, неуверенность и сомнения относительно намерений в Балтийском море. Это очевидная эскалация против НАТО и ЕС, и на нее необходимо дать  соответствующий жесткий ответ», - написал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своем аккаунте в Х.

Утром 22 мая стало известно, что Россия в одностороннем порядке решила изменить свои морские границы на Балтике.

Согласно документу, который подготовило Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также близ северного входного мыса реки Наровы.

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На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

«Литва призывает Россию уважать и соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные и двусторонние соглашения о нерушимости границ», - сказано в сообщении МИД Литвы.

«Конвенция ООН по морскому праву содержит положения о делимитации территориальных вод прибрежных государств, включая их пересмотр. Мы ожидаем, что Россия, как участник конвенции, будет действовать в соответствии с ней, - заявила в свою очередь глава МИД Финляндии Элина Валтонен. - Стоит помнить, что создание путаницы - это тоже гибридный акт. Финляндия не позволит сбить себя с толку».

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Около полудня ситуацию прокомментировал и министр иностранных дел Эстонии.

«Эстония находится в тесном контакте с Финляндией и Литвой в связи с предполагаемыми планами России по изменению границ в Балтийском море. Мы ожидаем, что шаги РФ будут соответствовать международному праву», - написал Маргус Цахкна в соцсети X.

«Я не исключаю, что это сообщение [правительства России о подготовке к пересмотру морских границ РФ] - попытка посеять смуту, но мы сохраняем спокойствие», - добавил глава МИД Эстонии.

В конце 2023 года Rus.Postimees сообщал, что Минобороны Эстонии готовит законопроект, который позволит вдвое увеличить территорию в Балтийском море, где возможен контроль за морским транспортом.

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