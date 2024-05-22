Эскалация России против НАТО: глава МИД Литвы о решении РФ пересмотреть морские границы на Балтике

«Конвенция ООН по морскому праву содержит положения о делимитации территориальных вод прибрежных государств, включая их пересмотр. Мы ожидаем, что Россия, как участник конвенции, будет действовать в соответствии с ней, - заявила в свою очередь глава МИД Финляндии Элина Валтонен. - Стоит помнить, что создание путаницы - это тоже гибридный акт. Финляндия не позволит сбить себя с толку».

Около полудня ситуацию прокомментировал и министр иностранных дел Эстонии.

«Эстония находится в тесном контакте с Финляндией и Литвой в связи с предполагаемыми планами России по изменению границ в Балтийском море. Мы ожидаем, что шаги РФ будут соответствовать международному праву», - написал Маргус Цахкна в соцсети X.

#Estonia is in close contact with #Finland & #Lithuania about Russia’s alleged plans to shift borders in the Baltic Sea. We expect their steps to be in line with international law.



I can’t rule out that the report is an attempt to sow confusion but we are keeping a cool head. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 22, 2024

«Я не исключаю, что это сообщение [правительства России о подготовке к пересмотру морских границ РФ] - попытка посеять смуту, но мы сохраняем спокойствие», - добавил глава МИД Эстонии.

В конце 2023 года Rus.Postimees сообщал, что Минобороны Эстонии готовит законопроект, который позволит вдвое увеличить территорию в Балтийском море, где возможен контроль за морским транспортом.