Министр иностранных дел Литвы заявляет о необходимости жесткого ответа на решение правительства России пересмотреть границы в Балтийском море.
Эскалация России против НАТО: глава МИД Литвы о решении РФ пересмотреть морские границы на Балтике
«Продолжается еще одна российская гибридная операция, на этот раз пытающаяся посеять страх, неуверенность и сомнения относительно намерений в Балтийском море. Это очевидная эскалация против НАТО и ЕС, и на нее необходимо дать соответствующий жесткий ответ», - написал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своем аккаунте в Х.
Another Russian hybrid operation is underway, this time attempting to spread fear, uncertainty and doubt about their intentions in the Baltic Sea. This is an obvious escalation against NATO and the EU, and must be met with an appropriately firm response.— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) May 22, 2024
Утром 22 мая стало известно, что Россия в одностороннем порядке решила изменить свои морские границы на Балтике.
Согласно документу, который подготовило Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также близ северного входного мыса реки Наровы.
На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.
«Литва призывает Россию уважать и соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные и двусторонние соглашения о нерушимости границ», - сказано в сообщении МИД Литвы.
«Конвенция ООН по морскому праву содержит положения о делимитации территориальных вод прибрежных государств, включая их пересмотр. Мы ожидаем, что Россия, как участник конвенции, будет действовать в соответствии с ней, - заявила в свою очередь глава МИД Финляндии Элина Валтонен. - Стоит помнить, что создание путаницы - это тоже гибридный акт. Финляндия не позволит сбить себя с толку».
Около полудня ситуацию прокомментировал и министр иностранных дел Эстонии.
«Эстония находится в тесном контакте с Финляндией и Литвой в связи с предполагаемыми планами России по изменению границ в Балтийском море. Мы ожидаем, что шаги РФ будут соответствовать международному праву», - написал Маргус Цахкна в соцсети X.
#Estonia is in close contact with #Finland & #Lithuania about Russia’s alleged plans to shift borders in the Baltic Sea. We expect their steps to be in line with international law.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 22, 2024
I can’t rule out that the report is an attempt to sow confusion but we are keeping a cool head.
«Я не исключаю, что это сообщение [правительства России о подготовке к пересмотру морских границ РФ] - попытка посеять смуту, но мы сохраняем спокойствие», - добавил глава МИД Эстонии.
В конце 2023 года Rus.Postimees сообщал, что Минобороны Эстонии готовит законопроект, который позволит вдвое увеличить территорию в Балтийском море, где возможен контроль за морским транспортом.