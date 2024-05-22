Семью журналиста Невзорова хотят признать «экстремистским объединением»

В иске прокурор просит признать Невзоровых «экстремистским объединением» и на этом основании изъять недвижимость семьи в России в пользу государства, утверждает в своем телеграм-канале юрист Алексей Прянишников, изучивший материалы дела.

«Беда в том, что кроме трех земельных участков, ни у Александра, ни у Лидии в собственности в России ничего нет. Есть дом, находящийся в собственности матери Лидии, тещи Невзорова, она же в нем и живет. На него-то и нацелилась прокуратура. Теща, правда, в экстремистское объединение не входит. Но прокуратуру эта нестыковочка не смущает», - рассказал Прянишников.

По его словам, до этого прокуратура Санкт-Петербурга год пыталась изъять недвижимость у Невзоровых по гражданским искам. Прянишников полагает, что в случае успеха власти будут использовать такой механизм и с другими оппозиционерами, у которых осталась собственность в России. Такого же мнения придерживается Александр Невзоров.

«Меня вообще никакие имущественные вопросы не интересуют и не волнуют. Россия меня предала и обворовала, ничего общего с ней я иметь и не хочу; а на остатки былой роскоши - я давно „махнул рукой“ Но дело не во мне. Интересен „правовой“ механизм. Коснется это всех инакомыслящих, вольнодумцев и врагов дебильного режима Путина», - написал Невзоров в своем телеграм-канале.

Руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева подтвердила слова Прянишникова: «Иск подан в защиту интересов РФ и неопределенного круга лиц. Иск у нас о запрете деятельности объединения на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности; обращении в доход РФ имущества, используемого для осуществления экстремистской деятельности, принадлежащее объединению»

В феврале 2023 года суд в Москве заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о «фейках» про российскую армию. Сам публицист, как и его жена Лидия, сейчас находится не в России. В апреле 2023 года Минюст России внес Невзорова в реестр «иноагентов».