Репортаж Яна Тоом на встрече с избирателями: война идет против всего русского и кроме центристов до русских никому нет дела

На прошлой неделе кандидат и действующий депутат Европарламента Яна Тоом поехала встречаться с избирателями туда, где не часто ступает нога столичного жителя. Деревня Колкья Причудской волости - одно из немногих оставшихся прибежищ староверской культуры. Причудское самоуправление настолько бедное, что местным только и осталось жаловаться евродепутату на беды и проблемы, которые местная власть решить не может, а вопрос «Да кому мы нужны?» - стал своеобразным резюме встречи.

Народный дом в деревне Колкья, где ждали депутата Европарламента Яну Тоом - здание небольшое, но милое и ухоженное. Небольшой актовый зал вместил всех желающих послушать Яну Тоом, поскольку желающих нашлось человек двадцать.

Спрашиваю у симпатичной блондинки, зачем она пришла. «А я должна помещение открыть и закрыть, у меня ключ», - отвечает девушка. Кроме администратора в народном доме было несколько депутатов волостного собрания.

Большую часть встречи Яна Тоом говорила о том, что депутат Европарламента не в силах решить те проблемы, которые сегодня стоят перед жителями Причудья. У Европарламента просто нет нужных полномочий и решать озвученные людьми проблемы должно правительство.

Жители деревни Колкья на встрече с Яной Тоом 22.05.2024 г. Фото: Sergei Fridman photography

По словам Тоом, все эстонские европарламентарии хотят заниматься внешней политикой, в которой все равно ничего не решают, и не хотят заниматься культурой, энергетикой, социальной политикой и прочими близкими народу вещами.

«Эстонцев всего семь. Мы могли бы двадцать комитетов покрыть, если бы между собой договорились. Но после выборов все друг на друга очень злы, наша компания очень ядовитая, мы всегда ругаемся», - объяснила Тоом невозможность консенсуса между депутатами от Эстонии.

Кто нас слушает, кому мы нужны?

Больше интереса, чем внешняя политика, вызвал зеленый переход. По словам Яны Тоом в Ида-Вирумаа под угрозой около 20 тысяч рабочих мест.