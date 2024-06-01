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Репортаж Яна Тоом на встрече с избирателями: война идет против всего русского и кроме центристов до русских никому нет дела

Яна Тоом на встрече с избирателями в деревне Колкья (Тартумаа) 22.05.2024 г. Фото: Sergei Fridman photography
Анастасия Тидо
, журналист
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На прошлой неделе кандидат и действующий депутат Европарламента Яна Тоом поехала встречаться с избирателями туда, где не часто ступает нога столичного жителя. Деревня Колкья Причудской волости - одно из немногих оставшихся прибежищ староверской культуры. Причудское самоуправление настолько бедное, что местным только и осталось жаловаться евродепутату на беды и проблемы, которые местная власть решить не может, а вопрос «Да кому мы нужны?» - стал своеобразным резюме встречи. 

Народный дом в деревне Колкья, где ждали депутата Европарламента Яну Тоом - здание небольшое, но милое и ухоженное. Небольшой актовый зал вместил всех желающих послушать Яну Тоом, поскольку желающих нашлось человек двадцать.

Спрашиваю у симпатичной блондинки, зачем она пришла. «А я должна помещение открыть и закрыть, у меня ключ», - отвечает девушка. Кроме администратора в народном доме было несколько депутатов волостного собрания. 

Большую часть встречи Яна Тоом говорила о том, что депутат Европарламента не в силах решить те проблемы, которые сегодня стоят перед жителями Причудья. У Европарламента просто нет нужных полномочий и решать озвученные людьми проблемы должно правительство. 

Жители деревни Колкья на встрече с Яной Тоом 22.05.2024 г.
Жители деревни Колкья на встрече с Яной Тоом 22.05.2024 г. Фото: Sergei Fridman photography

По словам Тоом, все эстонские европарламентарии хотят заниматься внешней политикой, в которой все равно ничего не решают, и не хотят заниматься культурой, энергетикой, социальной политикой и прочими близкими народу вещами.

«Эстонцев всего семь. Мы могли бы двадцать комитетов покрыть, если бы между собой договорились. Но после выборов все друг на друга очень злы, наша компания очень ядовитая, мы всегда ругаемся», - объяснила Тоом невозможность консенсуса между депутатами от Эстонии. 

Кто нас слушает, кому мы нужны?

Больше интереса, чем внешняя политика, вызвал зеленый переход. По словам Яны Тоом в Ида-Вирумаа под угрозой около 20 тысяч рабочих мест. 

«Вы лучше нас спрашивайте, мы вам про зеленый переход расскажем, - сообщил Яне Тоом человек из зала. - Мы уже лет пятнадцать как пробуем переходить, но никуда не перешли!»

«Ой, да кто нас слушает, кому мы нужны?», - согласилась с односельчанином женщина в зале. 

«Я не знаю, как правительство слушает, я не в курсе», - отвечает ей политик. Однако выяснилось, что «правительство слушало неплохо», Министерство сельского хозяйства было готово помогать Причудью выращивать огурцы и лук, но в итоге «вмешалась Еврокомиссия». 

Жители Колкья рассказывают о своих повседневных проблемах. 22.05.2024 г.
Жители Колкья рассказывают о своих повседневных проблемах. 22.05.2024 г. Фото: Sergei Fridman photography

Местные жители утверждают, что без дотаций их оставила именно Европа, поэтому нельзя сказать, что представительство в Европейском Союзе совсем бесполезно. 

«А что такое "уперлась Еврокомиссия"? Вы это знаете откуда?», - поинтересовалась Тоом. Житель деревни объяснил, что Министерство сельского хозяйства пыталось выбить деньги на дотации для Причудья, но не получилось. 

«У эстонцев традиционно нет представителя в комитете по сельском хозяйству, - сообщила на это Яна Тоом. - И я даже не могу вам пообещать, что я туда пойду, потому что я и сельское хозяйство... Как гений и злодейство - две вещи не совместимые».

Но причудских жителей волнует именно оно. «Выращивание нашего лука здесь - это уже утопия. Население катастрофически стареет. То, что когда-то было, не сравнить с теперешним положением, это теперь в десять раз меньше. Это полный провал!», - описала ситуацию жительница деревни. 

«Мы вообще не используем гербициды и пестициды, которые Европа запрещает, это вообще не в традициях местных людей. Но теперь эта земля просто бросается, зарастает, - говорит депутату местный житель. - Теперь на этой земле строятся кемпинги, но это другая тема».

Школьная драма до сих пор не забыта

Тема о строительстве кемпингов вместо развития локальной жизни оказалась очень болезненной, и она имеет прямое отношение к тому, что население катастрофически стареет.

Член волостного собрания Юлия Куликова говорит о проблемах местной жизни.
Член волостного собрания Юлия Куликова говорит о проблемах местной жизни. Фото: Sergei Fridman photography

«Никакой Брюссель тут не поможет. Эти решения может принять только правительство, и местные самоуправления в сотрудничестве с правительством могут что-то сделать. Регион надо дотировать, и это то, чего евродепутат решить не может», - констатировала евродепутат по результату бурного обсуждения в зале.

Из дискуссии стало ясно, что не все местные жителям считают Центристскую партию защитником всего русского. Жители соседнего с Колкья города Калласте остались в уверенности, что закрытая несколько лет назад русская школа на совести и местной власти, и центристов.  

К Яне Тоом и центристу, бывшему старейшине волости Пейпсияэре Александру Широкову есть вполне конкретные претензии. В самый разгар пандемии в марте 2020 года депутаты волостного собрания внезапно постановили перевести школу Калласте в деревню Колкья уже через полгода, то есть с сентября 2020-го.

Школа работала к этому времени 123 года. По словам местных жителей, боровшихся за ее сохранение, они обращались к Яне Тоом за помощью, но помощь не пришла. 

«В самый неподходящий момент, какой только можно представить, во время чрезвычайного положения. Из-за пандемии все сидели по домам, и когда люди узнали, что будут решать судьбу школы и детей, они не могли ничего предпринять», - сказала тогда член волостного собрания Кюлли Муст. 

Много лет при школе в Калласте был интернат для проблемных детей. Они нуждались в самом простом: в чистой постели, горячей еде и возможности сделать уроки в нормальных условиях, когда рядом нет пьяных родителей.

Его тоже закрыли, как и школу. Старейшиной тогда был Александр Широков, присутствовавший на встрече с Яной Тоом. 

Школьная драма номер два

В феврале этого года стало известно, что в Муствеэ закроют единственную в регионе русскоязычную школу - гимназию Пейпси. Волость обещает обеспечить детям комфортный переход в ближайшие эстонские школы и решить проблему с транспортом, но родители заявили, что обратятся в суд.

На встрече в Колкья эту тему снова подняли. Кроме того, что детям негде стало учиться рядом с домом, есть и другие проблемы. «У нас нет работы», - говорит женщина из зала. - Молодежь уезжает. В четырех деревнях в округе живут старики. Здесь проблемы вот такие. И то, что говорят о зеленом переходе, нас практически не касается, вот честно!».

«Ваши дети уже уехали, я так понимаю?» - спросила Тоом. «Конечно, и дети наших молодых тоже уехали!». Зал громко стал обсуждать беду большинства удаленных от больших городов мест: молодежи здесь нет и детей тоже нет.

Член волостного собрания Ирина Орлова пришла на встречу, чтобы спросить, почему центристы не помогли сохранить русскую школу в Калласте, последний в регионе русский интернат и теперь гимназию Пейпси. 

«Я к вам несколько раз обращалась, когда закрывали гимназию в Муствеэ, - сказала Орлова Яне Тоом. - Как вы помогли отложить ее закрытие? И когда закрывали школу в Калласте, представители родителей тоже с вами встречались. И закрывал ее старейшина, который был в Центристской партии!»  

Член волостного собрания Ирина Орлова спрашивает у Яны Тоом, почему центристы закрыли русскую школу и интернат в Калласте.
Член волостного собрания Ирина Орлова спрашивает у Яны Тоом, почему центристы закрыли русскую школу и интернат в Калласте. Фото: Sergei Fridman photography

По словам Орловой, когда закрывали школу в Калласте, детей перевели в маленькую деревенскую школу в Колкья и, часть из них, в Муствеэ. «В каждом из самоуправлений у власти были центристы. Они не пожалели наш город! Из-за этого очень большое количество семей выехали из Калласте и город теперь умирает».

Бывший старейшина волости Александр Широков, к которому у члена волостного собрания Ирины Орловой больше всего вопросов - это при нем было принято решение о закрытии школы и интерната - говорит, что тогда центристом не был.

На парламентских выборах в марте 2019 года он был первым номером списка «Ээсти 200», а в 2023 году уже баллотировался в списке Центристской партии и в партию вступил в мае этого года. Однако местные говорят, что уже несколько лет назад все знали, что «фактически он с центристами».

На вопрос журналиста Rus.Postimees к Яне Тоом, поддерживает ли она Александра Широкова как местного политика и правильно ли он поступил со школой, Тоом ответила, что она не владеет вопросом, чтобы делать выводы: «Я хочу услышать три мнения - хорошее, плохое и нейтральное».

Свою главную предвыборную мысль евродепутат озвучила в самом конце встречи. По ее словам, Центристская партия хотела бы и дальше присутствовать в Европарламенте. «Если там не будет центриста, то с русскими проблемами вам идти будет не к кому. Не потому, что остальные плохие, а потому, что им до этого дела нет».

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