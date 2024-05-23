Компания Renault представила полноприводную версию новой модели Rafale

Представленное прошлым летом кросс-купе Renault Rafale наконец обзавелось полноприводной версией. Такой вседорожник называется Rafale E-Tech 4×4 и оснащен 300-сильной гибридной силовой установкой типа PHEV. В ней «турботройка» 1.2 (150 л.с., 230 Нм) сочетается с тремя электромоторами. Передний выдает 70 сил и 205 Нм момента, задний — 136 сил и 195 Нм. Ещё есть стартер-генератор, способный в нужный момент накинуть 34 силы и 50 Нм.

Rafale E-Tech 4×4 имеет батарею емкостью 22 киловатт-часа, которая позволяет проезжать без запуска ДВС около 100 километров. Разгон до «сотни» у кроссовера занимает 6,4 секунды против 8,9 у обычного Rafale E-Tech. Упражнение 80—120 километров в час машина проделывает за 4,0 секунды, на 1,6 секунды быстрее 200-сильного гибрида. С полностью заряженной батареей средний расход топлива составляет 0,7 литра на «сотню», при разряженной батарее — 5,8.

Интерьер Renault Rafale. Фото: Renault

Полноприводный Rafale предложат в двух исполнениях: Esprit Alpine и Atelier Alpine. Топовый вариант получит 21-дюймовые колеса, окраску кузова Satin Summit Blue и черный задний спойлер.

Также у Rafale Atelier Alpine будут оригинальные компоненты подвески, калибровки рулевого управления и тормозов. Все это будет сочетаться с адаптивными амортизаторами и полноуправляемым шасси 4Control Advanced.

Кроме того, в медиасистеме версии Atelier Alpine будет дополнительная вкладка Chassis Control, через которую можно менять настройки демпфирования и углы поворота задних колес. Доступны три профиля — Comfort, Dynamic и Sport, сочетающиеся со всеми ездовыми режимами кроме Snow. Стоимость Rafale E-Tech 4×4 пока не озвучена. Старт продаж намечен на будущую осень.