В феврале этого года разгорелась дискуссия о возможной отправке солдат НАТО в Украину. Правительство Эстонии также обсуждает возможность отправки войск в Украину, но сейчас на такой шаг правительство идти не собирается. Rus.Postimees поинтересовался у жителей Эстонии, стоит ли, на их взгляд, это делать.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Зачем людей на убой гнать?»: жители Эстонии об отправке войск НАТО в Украину
В феврале 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не исключает отправки французских военных в Украину. Макрон дал понять, что со стороны Франции нет никаких ограничений в вопросах поддержки Украины. Позже стало известно, что каждый второй молодой француз готов был бы воевать на территории Украины, если бы это потребовалось для защиты Франции.
Идею по отправке войск НАТО в Украину поддержал министр иностранных дел Польши, МИД Финляндии заявили, что не стоит полностью отвергать эту идею. В Литве сказали, что готовы отправить своих солдат в западную Украину с учебной миссией.
Эстония также не остается в стороне. По словам премьера Каи Каллас, уже есть страны-союзники, которые отправили своих солдат на обучение в Украину. Она также подчеркнула, что нельзя исключать того, что среди них будут и эстонские солдаты. Несмотря на то, что никаких принципиальных решений еще не принято, Rus.Postimees поинтересовался у жителей Эстонии, что они думают о возможной отправке войск стран НАТО в Украину. Не только для обучения солдат, но и для участия в военном конфликте.
Сергей
Как НАТО хочет, пусть так и делает, я за мир. Никто вообще не должен воевать. Если вдруг соберутся отправлять наших солдат в Украину, пусть они едут и помогают.
Алексей
Не очень хорошо отношусь к тому, чтобы отправлять войска НАТО в Украину. Зачем помогать другой стране своими людьми? Особенно, если мы и так даем им много оружия. Я считаю, что это несправедливо.
Руслан
Эти войска отправляли бы на убой. В Украине их бы уничтожили с особой жестокостью. Конечно же, отнесусь к таким решениям отрицательно. Зачем людей на убой гнать?
Сандер
Такие решения не очень правильные, как по мне. Я бы не согласился, мои друзья и родственники тоже были бы против. Я не могу ответить на этот вопрос, не знаю, что тут думать. Все же на кону человеческие жизни.
Данила
Я не интересуюсь политическими темами вообще. Если честно, я бы не поехал. Это опасно как минимум, из-за больших рисков я и мои знакомые не собрались бы туда ехать.
Марика
Отношусь к таким решениям не очень хорошо. Украина пока официально не является членом НАТО. Я полностью согласна с тем, чтобы и дальше помогать Украине, но, если это (война) произойдет с нами? Нас так мало, кто тогда будет защищать нашу страну?
Артур
Отношусь скорее положительно, чтобы отправить войска в Украину. Я поддерживаю все решения, которых будет достаточно, чтобы прекратить эту агрессию.
Павел
Я негативно отношусь к таким вещам. Эстония не должна участвовать в этом военном конфликте.
Елена
Отрицательно, потому что это не наша война. Официально НАТО не воюет с Россией.
Стоит ли отправлять любые войска в Украину - однозначно нет. На этой войне погибает много молодых мужчин, а это же наш генофонд! Все равно, украинцы или люди из России, всех жалко. А если еще будут наших туда отправлять, то я однозначно против.
Не назвавшая своего имени девушка: Не могу комментировать. Не знаю.
Еще одна анонимная девушка: Я вообще далека от этой темы.
Не назвавший своего имени парень: Я держу нейтральную сторону в вопросе России-Украины. Я хоть сам и украинец, но нейтрально отношусь к этой теме.