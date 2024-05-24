ОПРОС НЕДЕЛИ «Зачем людей на убой гнать?»: жители Эстонии об отправке войск НАТО в Украину

Руслан

Руслан. Фото: Postimees

Эти войска отправляли бы на убой. В Украине их бы уничтожили с особой жестокостью. Конечно же, отнесусь к таким решениям отрицательно. Зачем людей на убой гнать?

Сандер

Сандер. Фото: Postimees

Такие решения не очень правильные, как по мне. Я бы не согласился, мои друзья и родственники тоже были бы против. Я не могу ответить на этот вопрос, не знаю, что тут думать. Все же на кону человеческие жизни.

Данила

Данила. Фото: Postimees

Я не интересуюсь политическими темами вообще. Если честно, я бы не поехал. Это опасно как минимум, из-за больших рисков я и мои знакомые не собрались бы туда ехать.

Марика

Марика. Фото: Postimees

Отношусь к таким решениям не очень хорошо. Украина пока официально не является членом НАТО. Я полностью согласна с тем, чтобы и дальше помогать Украине, но, если это (война) произойдет с нами? Нас так мало, кто тогда будет защищать нашу страну?

Артур

Артур. Фото: Postimees

Отношусь скорее положительно, чтобы отправить войска в Украину. Я поддерживаю все решения, которых будет достаточно, чтобы прекратить эту агрессию.

Павел

Павел. Фото: Postimees

Я негативно отношусь к таким вещам. Эстония не должна участвовать в этом военном конфликте.

Елена

Елена. Фото: Postimees

Отрицательно, потому что это не наша война. Официально НАТО не воюет с Россией.

Стоит ли отправлять любые войска в Украину - однозначно нет. На этой войне погибает много молодых мужчин, а это же наш генофонд! Все равно, украинцы или люди из России, всех жалко. А если еще будут наших туда отправлять, то я однозначно против.

Не назвавшая своего имени девушка: Не могу комментировать. Не знаю.

Еще одна анонимная девушка: Я вообще далека от этой темы.

Не назвавший своего имени парень: Я держу нейтральную сторону в вопросе России-Украины. Я хоть сам и украинец, но нейтрально отношусь к этой теме.