Отдельные страны НАТО уже отправили своих специалистов для совместной с ВСУ работы в Украине. Об этом премьер-министр Эстонии сообщила в интервью газете Financial Times. Кая Каллас не считает, что эти действия являются эскалацией конфликта. В России ранее заявляли, что отправка военных НАТО на фронт оправдает применение тактического ядерного оружия.
Страны НАТО уже работают с украинскими военными на поле боя, заявила Кая Каллас
«Есть страны, которые уже обучают солдат на месте [в Украине]», - цитирует слова Каи Каллас FT в понедельник 20 мая.
Премьер уточнила, что если иностранные специалисты пострадают от российского оружия в Украине, это не будет трактоваться как нападение на союзников
«Я не могу представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто прислал своих людей, скажут: "Это пятая статья (статья 5 устава НАТО обязывает государства-члены прийти на помощь любому государству-члену, подвергшемуся вооруженному нападению - прим.ред.). Давайте... бомбить Россию". Это не так. Это не автоматически. Поэтому эти страхи необоснованны. Если вы посылаете своих людей помогать украинцам, вы знаете, что в стране война, и вы идете в зону риска» - сказала Каллас британскому изданию.
Премьер-министр Эстонии отметила, что каждая страна сама оценивает риски, связанные с отправкой в Украину своего персонала.
Кая Каллас не считает подобные решения союзников эскалацией конфликта.
На вопрос, будет ли Эстония обучать бойцов ВСУ на территории Украины, премьер сказала, что «ничего нельзя исключать», поскольку «это открытый вопрос».
О количестве специалистов из Эстонии, которые уже работают с военными в Украине, а также о том, чем конкретно они занимаются, премьер Каллас не рассказала.
Дискуссия о возможной отправке солдат НАТО в Украину разгорелась в феврале 2024 года после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он не исключает отправки французских военных в Украину.
Тогда Кая Каллас говорила Postimees, что тема переброски западных войск в Украину не рассматривались в качестве лежащего на столе конкретного предложения, но сразу после этого премьер Эстонии поддержала идею Макрона о западных войсках в Украине.
Власти США с начала дискуссии последовательно заявляли, что не будут отправлять американских военных в Украину.
В марте Макрон дал понять, что ограничений или красных линий в вопросах поддержки Украины со стороны Франции больше нет. Тогда же глава МИД Польши заявил, что не против отправки войск НАТО в Украину.
В середине марта в МИД Финляндии заявили, что не стоит полностью отвергать идею об отправке войск в Украину.
В конце марта глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Эстония не планирует отправлять свои войска в Украину.
В апреле стало известно, что каждый второй молодой человек во Франции был бы готов воевать на территории Украины, если бы это было нужно для защиты Франции.
В начале мая президент Франции назвал условия для отправки войск в Украину.
«Если бы русские прорвали линии фронта, если бы поступила просьба от Украины, чего сегодня нет, то мы должны были бы по праву задаться этим вопросом (об отправке войск - прим.ред.)», - сказал Макрон в интервью британскому журналу The Economist.
В мае The New York Times сообщила, что союзники по НАТО все ближе к тому, чтобы отправить военных в Украину для обучения солдат ВСУ. В Литве сказали, что готовы отправить своих солдат с учебной миссией, однако пока не получали такой запрос от Киева. Аналогичное заявление сделал и МИД Канады.
На этом фоне 6 мая Россия заявила о возобновлении венных учений с тактическим ядерным оружием.
Уже через два дня европейские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что НАТО собирается закрепить отказ от отправки войск в Украину в специальной декларации, которая может быть принята на саммите альянса в июле.
13 мая издание Breaking Defense со ссылкой на советника президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадиса Ролла сообщило, что эстонское правительство всерьез обсуждает возможность отправки войск в западную Украину. На следующий день Мадис Ролл опроверг эту информацию.
«В любом случае это легитимный вопрос, и советника президента не следует распинать за него. Скорее, от правительства следовало бы ожидать более стратегического взгляда, не исключающего различных вариантов», - заявил евродепутат Рихо Террас («Отечество»).
16 мая газета Politico сообщила со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран НАТО, что Североатлантический альянс пока не планирует отправлять войска в Украину.
Некоторые военные эксперты полагают, что на позицию союзников по НАТО об отправке своих солдат в Украину, влияет ядерный шантаж Москвы.
«Дают знать [власти РФ]: имейте в виду, готово все. Масштаб учений [с тактическим ядерным оружием] беспрецедентный. По моим источникам в 1972 году на флоте последний раз такое было. В новой России такого не было вообще, - заявил в интервью журналисту Андрею Пивоварову военный эксперт Валерий Ширяев. - Экипажи сейчас увидят оружие, о котором они знали только теоретически. Уже этого достаточно, чтобы западные разведки доложили наверх своим, что ядерное оружие на поле боя».
По словам Ширяева так называемая красная линия Москвы заключается в том, что применение тактического ядерного оружия в Украине становится возможным в случае отправки на фронт военнослужащих НАТО. Эксперт напомнил, что эта позиция была сформулирована Москвой еще весной 2022 года. Тогда Путин открыто заявил, что применение ядерного оружия возможно при возникновении рисков для территориальной целостности России. Осенью 2022 года власти РФ приняли решения о включении в состав страны сразу нескольких областей Украины.
Война России с Украиной продолжается уже 817 дней.