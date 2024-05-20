Страны НАТО уже работают с украинскими военными на поле боя, заявила Кая Каллас

Власти США с начала дискуссии последовательно заявляли, что не будут отправлять американских военных в Украину.

В марте Макрон дал понять, что ограничений или красных линий в вопросах поддержки Украины со стороны Франции больше нет. Тогда же глава МИД Польши заявил, что не против отправки войск НАТО в Украину.

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В середине марта в МИД Финляндии заявили, что не стоит полностью отвергать идею об отправке войск в Украину.

В конце марта глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Эстония не планирует отправлять свои войска в Украину.

В апреле стало известно, что каждый второй молодой человек во Франции был бы готов воевать на территории Украины, если бы это было нужно для защиты Франции.

В начале мая президент Франции назвал условия для отправки войск в Украину.

«Если бы русские прорвали линии фронта, если бы поступила просьба от Украины, чего сегодня нет, то мы должны были бы по праву задаться этим вопросом (об отправке войск - прим.ред.)», - сказал Макрон в интервью британскому журналу The Economist.