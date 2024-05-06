Россия проведет учения с тактическим ядерным оружием

Россия объявила о проведении неподалеку от украинской границы учений с тактическим ядерным оружием. Генштаб Минобороны России по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале в понедельник, 6 мая.

В сообщении говорится, что на учениях планируется отработать вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия (его также называют тактическим) в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

Учения собираются провести в ближайшее время. В них примут участие ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. Место проведения учений не уточняется.

Тактические ядерное оружие

Тактическое ядерное оружие - ядерные боеприпасы, средствами доставки которых являются ракеты относительно малой дальности (не стратегические межконтинентальные ракеты) и обладающие относительно (в сравнении со стратегическим оружием) малой мощностью, к примеру, несколько килотонн в тротиловом эквиваленте, пишет Deutsche Welle.