Погранохрана продолжит установку пограничных буев на реке Нарве

По словам главы бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрика Пургеля, работы по установке буев на начальной стадии. «13 мая мы установили на реке Нарве 50 из обычных 250 буев, 25 из них российские пограничники забрали ночью. Поскольку обозначение важно для передвигающихся в навигационный период, мы продолжим установку буев в запланированных местах», - сообщил Пургель.

«Сегодня мы связались с представительством российской границы, чтобы встретиться и внести ясность по вопросу снятия буев. Мы также потребуем вернуть буи. Если российская сторона не представит дополнительные доказательства или информацию об изменении навигационного пути, PPA продолжит устанавливать буи», - заверил Пургель.

Погранохрана зафиксировала ночью действия российской погранохраны и следила за ними с помощью техники мониторинга. «Поскольку буи установили в тех местах, где Россия много лет соглашалась с ними, главной целью их уборки может быть только провокация, чтобы добиться неадекватной реакции от Эстонии», - добавил Пургель.

«Мы решили зафиксировать и отслеживать действия и урегулировать инцидент по дипломатическим каналам. Нужно учитывать, что буи находятся в воде, где на их расположение влияют ветер и речное течение, так что при фиксировании нарушения границы на месте и эстонские пограничники могли оказаться на российской стороны или ситуация могла быстро эскалироваться иным образом», - отметил он.

По словам Пургеля, после начала полномасштабной войны против Украины рабочие отношения с российской погранохраной фактически прервались. «Мы видели попытки России помешать и испытать своих соседей своими действиями. Мы, например, видели это в конце прошлого года на погранпунктах Финляндии, а в ночь на четверг мы увидели это на реке Нарва», - сказал Пургель.

По его словам, PPA продолжает мониторинг ситуации и учитывает, что подобные попытки могут повториться.