Перевод: Сергей Светлов

23 мая в 3 часа ночи российская пограничная служба в одностороннем порядке удалила 25 пограничных буев, которые Эстония установила для обозначения эстонско-российской границы на реке Нарва.

«Этот шаг, совершенный Россией под покровом ночи, вписывается в более широкую картину провокационного поведения России, в том числе на границах с соседними странами, в последнее время с Литвой и Финляндией», - заявили в министерстве.

«Мы считаем это провоцирующим инцидентом на границе. Эстония спокойно и взвешенно относится к произошедшему, давая понять Российской Федерации через своих пограничных представителей и дипломатические каналы, что такие действия неприемлемы. Эстония требует объяснений по поводу удаления пограничных буев, а также требует их немедленного возвращения», - отметили в министерстве.

В Министерстве иностранных дел подтвердили, что Эстония тесно взаимодействует с союзниками и партнерами, с которыми она продолжает противостоять злонамеренной деятельности России по всей Европе.