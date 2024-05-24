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Провокация России на реке Нарове Ляэнеметс: если кто-то попытается что-то сделать с Эстонией, мы этого не допустим (1)

Ломели Мяэ
, журналист
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Лидер социал-демократов, министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.
Лидер социал-демократов, министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Фото: Mihkel Maripuu

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) заявил, что имеются видео- и фотоматериалы, подтверждающие действия российских пограничников в четверг вечером по демонтажу пограничных буев на эстонской стороне реки Наровы.

По его словам, необходимо учитывать, что, с одной стороны, Россия пытается посеять страх и чувство незащищенности среди населения Эстонии, а также подорвать доверие к государственным институтам.

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