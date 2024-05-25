НАТО солидарна с Эстонией против «любой угрозы в отношении ее суверенитета». Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
Глава НАТО пообещал Кае Каллас солидарность при угрозе суверенитету Эстонии
«Говорил с премьер-министром Каей Каллас. НАТО солидарна с нашим союзником Эстонией против любой угрозы их суверенитету», - написал он в X.
Spoke with PM @kajakallas.#NATO stands in solidarity with our Ally #Estonia against any threat to their sovereignty.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 24, 2024
Ранее премьер Эстонии выражала уверенность, что в случае войны в ЕС управлением в объединенной Европе должны заниматься военные НАТО.
«В условиях военного кризиса важно, кто кому отдает приказы, как на самом деле работает субординация. И это НАТО в военном отношении. Но стимулирование оборонной промышленности - это то, где Европейский Союз также имеет право голоса, - сказала Каллас Reuters. - Если речь идет об оборонной промышленности и ее дальнейшем развитии, то у нас есть острая необходимость, и тогда у нас также может быть лидер, который занимается только этими вопросами».