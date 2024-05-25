Глава НАТО пообещал Кае Каллас солидарность при угрозе суверенитету Эстонии

«В условиях военного кризиса важно, кто кому отдает приказы, как на самом деле работает субординация. И это НАТО в военном отношении. Но стимулирование оборонной промышленности - это то, где Европейский Союз также имеет право голоса, - сказала Каллас Reuters. - Если речь идет об оборонной промышленности и ее дальнейшем развитии, то у нас есть острая необходимость, и тогда у нас также может быть лидер, который занимается только этими вопросами».