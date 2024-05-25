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Глава НАТО пообещал Кае Каллас солидарность при угрозе суверенитету Эстонии

rus.postimees.ee
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Кая Каллас смотрит на генсека НАТО Йенса Столтенберга. Саммит НАТО, Вильнюс, Литва, 12 июля 2023 года.
Кая Каллас смотрит на генсека НАТО Йенса Столтенберга. Саммит НАТО, Вильнюс, Литва, 12 июля 2023 года. Фото: ODD ANDERSEN / AFP

НАТО солидарна с Эстонией против «любой угрозы в отношении ее суверенитета». Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

«Говорил с премьер-министром Каей Каллас. НАТО солидарна с нашим союзником Эстонией против любой угрозы их суверенитету», - написал он в X.

Ранее премьер Эстонии выражала уверенность, что в случае войны в ЕС управлением в объединенной Европе должны заниматься военные НАТО.

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«В условиях военного кризиса важно, кто кому отдает приказы, как на самом деле работает субординация. И это НАТО в военном отношении. Но стимулирование оборонной промышленности - это то, где Европейский Союз также имеет право голоса, - сказала Каллас Reuters. - Если речь идет об оборонной промышленности и ее дальнейшем развитии, то у нас есть острая необходимость, и тогда у нас также может быть лидер, который занимается только этими вопросами».

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