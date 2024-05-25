По данным главы областной администрации Харькова Олега Синегубова, в результате удара возник пожар площадью 15 тысяч квадратных метров. На данный момент количество пострадавших выросло до 24 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек.

Как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, в городе «большое количество людей, пропавших без вести» и «много раненых».

При этом, говорит Терехов, ВС РФ нанесли еще один удар только по Центральному парку города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Гипермаркет в Харькове. Фото: Telegram-канал Олега Синегубова

Писательница Анна Гин, живущая в Харькове, написала в своем Facebook: «Вечерние новости будут ужасны. Прямая авиа бомбардировка в огромный строительный гипермаркет. Суббота и было много народу. Над городом густой черный дым. Фото пока не могут быть опубликованы. Но поверьте мне на слово, из окна я все вижу. Ад там реальный».

Ранее Анна Гин рассказывала Rus.Postimees, как не в придуманном, а в реальном мире ракеты убивают стариков.