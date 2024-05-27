Сегодня, 27 мая, в возрасте 65 лет скончался влиятельный предприниматель Ида-Вирумаа и муниципальный политик Николай Осипенка, которого прокуратура подозревала в коррупционных преступлениях, сообщает Põhjarannik.
Скончался влиятельный бизнесмен из Ида-Вирумаа Николай Осипенко
Как в 2022 году Rus.Postimees писал в статье «"Олигарх" Николай Осипенко: невидим, ненаказуем, неприкасаем?», этот человек действительно сильно влиял на политическую жизнь Кохтла-Ярве, контролировал огромную часть мусорного и снегоуборочного бизнеса страны, при этом в открытом доступе было мало его фотографий, практически нет сведений о его частной жизни, а также нет интервью, сделанных независимыми журналистами. Он регулярно общался только с изданием «Панорама», которое сам же и контролировал.
Свою карьеру Николай Осипенко начал строить в советской милиции, в Эстонию он приехал из России совсем молодым. После 1991 года он продолжил служить, теперь уже в Идаской префектуре полиции.
В середине 90-х Осипенко возглавлял Йыхвиское отделение полиции Ида-Вируской префектуры, а затем перебрался в Таллинн. В столицу он попал вместе со своим начальником Хельмутом Паабо, который с должности префекта Ида-Вирумаа перешел на должность руководителя столичной префектуры. В конце 1999 года в благородном семействе правоохранителей случился громкий скандал: Государственная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Хельмута Паабо.
Выяснилось, что в 1995–1997-м Паабо как Ида-Вируский префект злоупотреблял должностными полномочиями, что повлекло серьезный ущерб государству. В частности, Паабо обвиняли в том, что он возместил арендатору префектуры – AS Liiva – расходы, которые возмещению не подлежали. Газеты писали, что это AS Liiva было связано с Николаем Осипенко. Дальше разговоров дело тогда не пошло, но в 2000 году из полиции «ушли» по сокращению штата и префекта Таллиннской префектуры Паабо, и комиссара Николая Осипенко, и еще нескольких сотрудников правового отдела.
После ухода из полиции Николай Осипенко отдал всего себя бизнесу. Он создал ряд коммунальных фирм, оказывавших услуги органам местного самоуправления, в связи с чем его на протяжении многих лет обвиняли в коррупции.
Компании Николая Осипенко
• AS N&V – удалено из Коммерческого регистра.
• OÜ N&V (10830688) – удалено из регистра.
• OÜ N&V (11189800) – удалено из Коммерческого регистра.
• OÜ N&V – действует. Занимается ремонтом дорог.
• AS Uikala Prügila – управляет Уйкалаской свалкой.
• OÜ Ekovir – занимается вывозом мусора.
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