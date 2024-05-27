Скончался влиятельный бизнесмен из Ида-Вирумаа Николай Осипенко

Как в 2022 году Rus.Postimees писал в статье «"Олигарх" Николай Осипенко: невидим, ненаказуем, неприкасаем?», этот человек действительно сильно влиял на политическую жизнь Кохтла-Ярве, контролировал огромную часть мусорного и снегоуборочного бизнеса страны, при этом в открытом доступе было мало его фотографий, практически нет сведений о его частной жизни, а также нет интервью, сделанных независимыми журналистами. Он регулярно общался только с изданием «Панорама», которое сам же и контролировал.

Свою карьеру Николай Осипенко начал строить в советской милиции, в Эстонию он приехал из России совсем молодым. После 1991 года он продолжил служить, теперь уже в Идаской префектуре полиции.

В середине 90-х Осипенко возглавлял Йыхвиское отделение полиции Ида-Вируской префектуры, а затем перебрался в Таллинн. В столицу он попал вместе со своим начальником Хельмутом Паабо, который с должности префекта Ида-Вирумаа перешел на должность руководителя столичной префектуры. В конце 1999 года в благородном семействе правоохранителей случился громкий скандал: Государственная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Хельмута Паабо.