В своем письме Юлия упоминает «новые курсы от московской массажной школы Елены Земсковой», которые должны пройти в Таллинне в начале июня, магазины сетей Vitateka и Looduse Abi, а также сайт lcosmetics.ee, которые, по ее словам, и сегодня предлагают косметику, средства гигиены и продукты для здоровья российского производства.