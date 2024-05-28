Читательница Rus.Postimees Юлия обвинила целый ряд зарегистрированных в Эстонии компаний в том, что они по-прежнему ведут бизнес с партнерами из России, торгуя на территории нашей страны российской продукцией - и это несмотря на продолжающуюся российскую агрессию в Украине. Мы попросили предпринимателей прокомментировать ситуацию.
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Бизнесмен, торгующий российским товаром: «Если мы закроемся, кому от этого станет хорошо?» (1)
В своем письме Юлия упоминает «новые курсы от московской массажной школы Елены Земсковой», которые должны пройти в Таллинне в начале июня, магазины сетей Vitateka и Looduse Abi, а также сайт lcosmetics.ee, которые, по ее словам, и сегодня предлагают косметику, средства гигиены и продукты для здоровья российского производства.