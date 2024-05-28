Новая ложь российских СМИ о Таллинне. Барельеф с Ельциным висит на своем месте

«Барельеф Ельцина сейчас имеет крышку, чтобы в ходе ремонтных работ его нельзя было повредить или испачкать. По окончании ремонта крышку снимут», - сообщил Rus.Postimees 28 мая старейшина Кесклинна Сандер Андла.

О том, что барельеф исчез, Rus.Postimees сообщил в минувшую пятницу. Вместо металлической доски с изображением Бориса Ельцина на месте оказалась такого же размера деревянная плита.

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Некоторые российские медиа решили трактовать эту информацию в удобном им пропагандистском ключе.

«В столице Эстонии избавились от памятной доски с барельефом Ельцина», - сообщает один из государственных онлайн-ресурсов России, который зарегистрирован в родном городе Ельцина - Екатеринбурге. «Эстония продолжает стирать прошлое», - размашисто формулируют авторы Z-сообществ в российской соцсети VK.

Другие медиа-помойки утверждают, что Ельцина в Таллинне «ликвидировали», не скрывая свою радость за формулировками: «Есть и хорошие новости из Эстонии». Многие публикации сопровождаются стандартным набором проклятий в адрес первого президента РФ, который лично многое сделал для того, чтобы страны Балтии были независимыми от Москвы.

Некоторые пропагандистские ресурсы даже опросили людей, которые в этих сообщениях названы политологами. Исчезновение барельефа с Ельциным там объясняется тем, что «эстонские власти не хотят признавать Россию источником независимости своей страны». Тот факт, что доска специально защищена на время ремонта, пропаганду РФ не интересует.

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