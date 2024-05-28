Российские медиа тиражируют недостоверную информацию о демонтаже барельефа Ельцина в столице Эстонии. Работа Эрнста Неизвестного будет скрыта от глаз еще месяц.
Новая ложь российских СМИ о Таллинне. Барельеф с Ельциным висит на своем месте
«Барельеф Ельцина сейчас имеет крышку, чтобы в ходе ремонтных работ его нельзя было повредить или испачкать. По окончании ремонта крышку снимут», - сообщил Rus.Postimees 28 мая старейшина Кесклинна Сандер Андла.
О том, что барельеф исчез, Rus.Postimees сообщил в минувшую пятницу. Вместо металлической доски с изображением Бориса Ельцина на месте оказалась такого же размера деревянная плита.
Некоторые российские медиа решили трактовать эту информацию в удобном им пропагандистском ключе.
«В столице Эстонии избавились от памятной доски с барельефом Ельцина», - сообщает один из государственных онлайн-ресурсов России, который зарегистрирован в родном городе Ельцина - Екатеринбурге. «Эстония продолжает стирать прошлое», - размашисто формулируют авторы Z-сообществ в российской соцсети VK.
Другие медиа-помойки утверждают, что Ельцина в Таллинне «ликвидировали», не скрывая свою радость за формулировками: «Есть и хорошие новости из Эстонии». Многие публикации сопровождаются стандартным набором проклятий в адрес первого президента РФ, который лично многое сделал для того, чтобы страны Балтии были независимыми от Москвы.
Некоторые пропагандистские ресурсы даже опросили людей, которые в этих сообщениях названы политологами. Исчезновение барельефа с Ельциным там объясняется тем, что «эстонские власти не хотят признавать Россию источником независимости своей страны». Тот факт, что доска специально защищена на время ремонта, пропаганду РФ не интересует.
По словам старейшины Кесклинна, ремонтные работы на лестнице Паткули, которая ведет на смотровую площадку около дома правительства, продлятся до осени.
По данным Rus.Postimees, барельеф Ельцина может стать снова доступным для горожан и гостей города раньше - к 23 июня, когда будут завершены ремонтные работы в непосредственной близости от металлической памятной доски, которая пока временно скрыта за деревянной крышкой.
По данным ERR, в ходе ремонта лестницы будут заменены сломанные и сильно поврежденные ступени. Фундаменты промежуточных площадок обновят, а сами площадки покроют гранитными плитами. Также будут отремонтированы водосточные желоба, подпорные стенки лестниц и установлены новые настенные покрытия. Кроме того будут восстановлены перила лестницы и обновлено наружное освещение.
Барельеф Ельцина был установлен в Таллинне в 2013 году в присутствии вдовы первого президента России Наины Ельциной. Доску создали на частные пожертвования в знак признательности за вклад первого президента России в мирное восстановление независимости Эстонии в 1990-1991 годах. В команде Ельцина в то время работала политик из Петербурга Галина Старовойтова, которая с 80-х годов в том числе была известна своей активной поддержкой стремления стран Балтии к независимости от России. Старовойтова была убита киллером в подъезде собственного дома в Петербурге в 1998 году.