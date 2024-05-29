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​«Российские пограничники зашли на нашу территорию»: погранохрана Эстонии о буях реки Наровы

rus.postimees.ee
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Сотрудник PPA наблюдает за катером с президентами Эстонии и Исландии на борту, которые посетили Нарву за неделю до провокационных действия сотрудников пограничного управления ФСБ.
Сотрудник PPA наблюдает за катером с президентами Эстонии и Исландии на борту, которые посетили Нарву за неделю до провокационных действия сотрудников пограничного управления ФСБ. Фото: Postimees/Scanpix Baltics

Руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрик Пургель подтвердил Rus.Postimees, что российская сторона до сих пор не предоставила обоснований изъятия световых буев из реки Наровы, которое произошло в ночь на 23 мая.

Шесть дней Россия публично не комментирует действия сотрудников пограничной службы ФСБ, которые демонтировали и увезли на своих катерах буи Эстонии с границы на реке Нарове. «На данный момент мы еще не получили от России обоснования удаления буев», - сообщали Rus.Postimees в МИД Эстонии во вторник, 28 мая.

Разъяснений от России до сих пор нет, сообщил Rus.Postimees 29 мая руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрик Пургель.

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