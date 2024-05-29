​«Российские пограничники зашли на нашу территорию»: погранохрана Эстонии о буях реки Наровы

Шесть дней Россия публично не комментирует действия сотрудников пограничной службы ФСБ, которые демонтировали и увезли на своих катерах буи Эстонии с границы на реке Нарове. «На данный момент мы еще не получили от России обоснования удаления буев», - сообщали Rus.Postimees в МИД Эстонии во вторник, 28 мая.