Опрос: все меньше жителей Эстонии предпочитают покупать отечественные продукты питания

Например, исследование покупательского поведения в розничной торговле, проведенное осенью прошлого года Kantar Emor и Союзом пищевой промышленности, ясно продемонстрировало, что предпочтение эстонскими потребителями отечественных продуктов питания упало до самого низкого за последние десять лет уровня, а все более важными критериями выбора становятся скидки и низкие цены. Еще в 2017 году предпочтение эстонским продуктам отдавали 90% респондентов.

«Согласно опросу, средний показатель оказался ниже из-за одной зарубежной торговой сети, покупатели которой предпочитают эстонские товары на 26% меньше, чем в среднем. Таким образом, предпочтение эстонских продуктов питания зависит от собственного выбора и ассортимента торговых сетей, поэтому на них лежит большая ответственность. Доступность отечественных продуктов питания должна быть выше, поскольку в противном случае окажется, что отдельная торговая сеть во всех отношениях препятствует пищевой безопасности, предлагая вместо отечественных продуктов только дешевые импортные», - прокомментировал последнее исследование председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла.

Новый опрос также показал, что 59% потребителей следят за происхождением продуктов питания, а снижает средний показатель сеть Lidl: лишь 35% ее клиентов интересуются происхождением товаров. В целом происхождение товаров особенно важным считают в категориях молочных продуктов (83%), мясных продуктов (73%) и хлебобулочных изделий (53%).

Исследование показало, что отечественные продукты в основном предпочтительнее, потому что они более свежие (так считают в среднем 61% покупателей торговых сетей), более вкусные (55%) и, прежде всего, поскольку их покупка позволяет поддержать местный продовольственный сектор (67%).

По заказу Coop исследование провела фирма Norstat. В опросе приняли участие 500 человек со всей Эстонии в возрасте от 18 до 75 лет.

5 июня Coop также организует форум Tulevikukindel Eesti toit («Эстонская еда, ориентированная на будущее»), который при поддержке признанных экспертов, производителей и высокопоставленных чиновников поможет наметить и найти решения, как обеспечить устойчивость и безопасность отечественного производства продуктов питания и экономики в целом.