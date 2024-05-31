Россия неоднократно запускала беспилотники через границу с Эстонией, заявили в МВД

«Журналы данных некоторых из этих дронов, перехваченных во время попыток контрабанды, показали, что они ранее пересекали границу, причем неоднократно и незамеченными», - цитирует ERR слова главы МВД.

«Если дроны можно использовать в контрабанде, это означает, что даже взрывчатка или оружие также могут быть перевезены в страну», - уверен Ляэнеметс.

Министр внутренних дел допускает, что Россия уже использует дроны для фотографирования и видеосъемки мест на территории Эстонии. При этом Ляэнеметс признал, что системы, которая позволяет отслеживать ситуацию полностью, не существует на данный момент.

Ранее стало известно, что Эстония выступила инициатором создания «стены дронов» от Норвегии до Польши для контроля границ с Россией, защиты от провокаций и предотвращения попыток контрабанды.

По данным МВД система обнаружения беспилотников на восточной границе обойдется в 13 миллионов евро.

«Никто точно не знает масштабов движения дронов между Эстонией и Россией», - уточнил Ляэнеметс.

В МВД уточняют, что если Россия решит устроить помехи на линиях связи в Эстонии или саботаж энергосистемы, то участие человека будет уже не нужно.

«Они могут просто использовать пролеты дронов. - уточнил министр. - Мы видели дроны в определенных районах, где их не должно быть».

Лаури Ляэнеметс уверен, что для защиты городов Эстонии потребуется больше оружия, чтобы дроны можно было сбивать.

Лаури Ляэнеметс на границе. Фото: Arved Breidaks

Министр внутренних дел заявил, что в конечном итоге муниципалитетам и частному сектору необходимо будет оказать помощь государству в этом проекте. По его данным телекоммуникационные компании в других странах уже думают о том, как защитить свои мачты связи от дронов.

В начале 2024 года Rus.Postimees сообщал, что Россия монтирует военное оборудование на вышки сотовой связи в приграничных с Эстонией районах Псковской области. Позже стало известно, что аналогичные работы проводятся и в Ленинградской области. Через несколько недель авиационные власти ЕС стали сообщать о проблемах в работе GPS, а пользователи дронов в Эстонии отмечали проблемы в запуске гражданских беспилотников вблизи восточной границы.

На минувшей неделе представители пограничного управления ФСБ демонтировали с границы на реке Нарове световые буи Эстонии. Россия продолжает хранить молчание после этого инцидента.