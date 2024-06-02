Фото Стиль жизни: снимать кино, растить детей, создать музей и построить отель

Во что могут превратить сонный провинциальный поселок энергичные молодые люди из столицы, журналист Rus.Postimees узнала, приехав в Ярвамаа.
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Многодетная семья режиссера-кинодокументалиста Алёны Суржиковой и продюсера Сергея Трофимова связала свою жизнь с поселком Кяру в Ярвамаа в 2012 году, а я приехала к ним в первый раз через два года, в 2014-м, когда их младшей дочке Василисе исполнилось пять месяцев. Энергичные и активные, молодые и очень творческие, они тогда решили, что их миссия - оживить сонный поселок с тремя сотнями жителей с помощью культуры. Да не абы какой, не пришлой и столичной, а местной, родной, понятной. В архиве Rus.Postimees сохранился материал десятилетней давности.