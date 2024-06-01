Мужчину, который устроил взрыв в антикварном магазине, надолго отправили за решетку

В понедельник, 13 марта, утром в магазине на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве в Ида-Вирумаа произошел взрыв. По предварительным данным, 43-летний мужчина вошел в магазин на улице Кескаллеэ и бросил под ноги 52-летнему мужчине предмет, который взорвался. Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

Как пишет «Северное побережье», полиция быстро узнала имя предполагаемого преступника, однако на его поимку ушло два дня: преступника задержали в Оруской части города Кохтла-Ярве, где он прятался от охранников правопорядка. Им оказался неоднократно наказывавшийся за разные преступления местный житель Александр Савин.

В суде Савин полностью признал свою вину. Вируский уездный суд приговорил его за причинение тяжких телесных повреждений, кражи и управление автомобилем в состоянии опьянения вместе с предыдущим наказанием к лишению свободы в общем на 8 лет 10 месяцев. Кроме того, он должен возместить владельцу магазина материальный ущерб в размере 27000 евро и моральный ущерб в размере 10000 евро.