Премьер-министр Эстонии Кая Каллас дала интервью корреспонденту Би-би-си Фрэнку Гарднеру в Таллинне. Он спросил ее, есть ли у Эстонии «план B» на тот случай, если Россия победит в своей войне против Украины.
Кая Каллас: у нас нет плана B на случай поражения Украины, потому что иначе мы перестанем фокусироваться на плане A
«У нас нет плана B для российской победы, - ответила Каллас. - Потому что тогда мы бы перестали фокусироваться на плане A» (победе Украины).
«Мы не должны поддаваться пессимизму. Победа в Украине - это не только вопрос территории. Если Украина вступит в НАТО, пусть даже без каких-то территорий, то это победа, потому что тогда она окажется под зонтиком НАТО», - продолжила премьер Эстонии.
Эстония перечисляет на помощь Украине один процент своего ВВП. «Если бы каждая страна НАТО так делала, то Украина бы победила», - подчеркнула Каллас.