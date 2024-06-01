Кая Каллас: у нас нет плана B на случай поражения Украины, потому что иначе мы перестанем фокусироваться на плане A

«У нас нет плана B для российской победы, - ответила Каллас. - Потому что тогда мы бы перестали фокусироваться на плане A» (победе Украины).

«Мы не должны поддаваться пессимизму. Победа в Украине - это не только вопрос территории. Если Украина вступит в НАТО, пусть даже без каких-то территорий, то это победа, потому что тогда она окажется под зонтиком НАТО», - продолжила премьер Эстонии.

Эстония перечисляет на помощь Украине один процент своего ВВП. «Если бы каждая страна НАТО так делала, то Украина бы победила», - подчеркнула Каллас.