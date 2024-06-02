Член-учредитель партии: такой диктатуры, как в «Ээсти 200», наверное, не было со времен Гитлера

«Мы основали эту партию как партию мудрых женщин, партию новых ветров, партию долгосрочных планов, партию экспертов! Половину первого совета составляли женщины, все из них - эксперты в своей области как минимум со степенью магистра! Мы были новым уровнем на эстонской политической сцене, люди верили в нас и очень надеялись на перемены! На протяжении пяти лет эта партия являлась для меня детищем, я воспитывала эту организацию с огромной страстью и любовью! Но вдруг раздался взрыв!», - пишет Нормет.

Она объяснила, в чем причина: «Кристину (Кристину Каллас - прим. ред.) пришлось отстранить от руководящей должности, так как она не была лидером, которым можно было бы руководить. Она не подчинялась каждому идиотизму, которого требовала определенная властолюбивая группа. Сказано - сделано, Кристину убрали с помощью очень грязных приемов. Грязь и откровенная ложь меня не устраивали, я об этом сказала, и с этого момента надо было избавиться и от меня. Избавились! И избавились от нескольких других замечательных, сильных женщин!»

Нормет, которая сейчас состоит в Социал-демократической партии, заявила, что весь этот процесс сломил ее на долгое время: «В какой-то момент я даже стала принимать лекарства, потому что больше не могла справляться с депрессией. Думала, что никогда больше не захочу слышать ничего о политике, я получила такую ​​травму!»