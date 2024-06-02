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Член-учредитель партии: такой диктатуры, как в «Ээсти 200», наверное, не было со времен Гитлера

rus.postimees.ee
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Лийна Нормет.
Лийна Нормет. Фото: Taavi Sepp

«Мне, как члену-учредителю "Ээсти 200", на самом деле очень жаль», - пишет в соцсетях предприниматель и политик Лийна Нормет.

«Мы основали эту партию как партию мудрых женщин, партию новых ветров, партию долгосрочных планов, партию экспертов! Половину первого совета составляли женщины, все из них - эксперты в своей области как минимум со степенью магистра! Мы были новым уровнем на эстонской политической сцене, люди верили в нас и очень надеялись на перемены! На протяжении пяти лет эта партия являлась для меня детищем, я воспитывала эту организацию с огромной страстью и любовью! Но вдруг раздался взрыв!», - пишет Нормет. 

Она объяснила, в чем причина: «Кристину (Кристину Каллас - прим. ред.) пришлось отстранить от руководящей должности, так как она не была лидером, которым можно было бы руководить. Она не подчинялась каждому идиотизму, которого требовала определенная властолюбивая группа. Сказано - сделано, Кристину убрали с помощью очень грязных приемов. Грязь и откровенная ложь меня не устраивали, я об этом сказала, и с этого момента надо было избавиться и от меня. Избавились! И избавились от нескольких других замечательных, сильных женщин!»

Нормет, которая сейчас состоит в Социал-демократической партии, заявила, что весь этот процесс сломил ее на долгое время: «В какой-то момент я даже стала принимать лекарства, потому что больше не могла справляться с депрессией. Думала, что никогда больше не захочу слышать ничего о политике, я получила такую ​​травму!»

Однако, новая партия приняла ее очень тепло, и она вновь поверила в политику.

«То, что сделали с Зузу, - то же самое сделали и со мной! Честно говоря, такой диктатуры, как в "Ээсти 200", наверное, не было со времен Гитлера! За исключением Зузу (Зюлейхи Измайловой - прим. ред.) последовало исключение и некоторых других женщин», - пишет Нормет.

По словам Нормет, ей жаль избирателей, которые голосовали за «Ээсти 200» и остались разочарованы. «Верю, что к концу следующей недели эта партия достигнет дна! Я предсказываю, что их результат на выборах составит два процента!»

Зюлейху Измайлову исключили из партии «Ээсти 200»

В пятницу, 31 мая правление «Ээсти 200» приняло решение исключить из партии Зюлейху Измайлову. По словам членов правления, она неоднократно нарушала принципы, закрепленные в уставе партии.

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Генеральный секретарь «Ээсти 200» Игорь Таро, заявил, что иметь разные мнения по политическим вопросам совершенно нормально, но постоянные нападки и нанесение ущерба репутации собственной партии в СМИ недопустимы. Измайлова также была членом правления партии и членом Рийгикогу.

Сама Измайлова считает решение правления абсурдным, поскольку, по ее словам, она придерживалась обещаний партии.

«Я удивлена. Если в этой партии все решается так, что инакомыслие не принимается и людей силком выгоняют, то мне ничего не остается делать, как смириться с этим, - сказала она в пятницу вечером.

«Я не согласна с тем, что нарушила устав. То, что некоторым членам руководства партии и членам политической группы не нравится мое мировоззрение - с этим я, к сожалению, ничего не могу поделать», - добавила Измайлова.

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