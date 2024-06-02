«Мне, как члену-учредителю "Ээсти 200", на самом деле очень жаль», - пишет в соцсетях предприниматель и политик Лийна Нормет.
Член-учредитель партии: такой диктатуры, как в «Ээсти 200», наверное, не было со времен Гитлера
«Мы основали эту партию как партию мудрых женщин, партию новых ветров, партию долгосрочных планов, партию экспертов! Половину первого совета составляли женщины, все из них - эксперты в своей области как минимум со степенью магистра! Мы были новым уровнем на эстонской политической сцене, люди верили в нас и очень надеялись на перемены! На протяжении пяти лет эта партия являлась для меня детищем, я воспитывала эту организацию с огромной страстью и любовью! Но вдруг раздался взрыв!», - пишет Нормет.
Она объяснила, в чем причина: «Кристину (Кристину Каллас - прим. ред.) пришлось отстранить от руководящей должности, так как она не была лидером, которым можно было бы руководить. Она не подчинялась каждому идиотизму, которого требовала определенная властолюбивая группа. Сказано - сделано, Кристину убрали с помощью очень грязных приемов. Грязь и откровенная ложь меня не устраивали, я об этом сказала, и с этого момента надо было избавиться и от меня. Избавились! И избавились от нескольких других замечательных, сильных женщин!»
Нормет, которая сейчас состоит в Социал-демократической партии, заявила, что весь этот процесс сломил ее на долгое время: «В какой-то момент я даже стала принимать лекарства, потому что больше не могла справляться с депрессией. Думала, что никогда больше не захочу слышать ничего о политике, я получила такую травму!»
Однако, новая партия приняла ее очень тепло, и она вновь поверила в политику.
«То, что сделали с Зузу, - то же самое сделали и со мной! Честно говоря, такой диктатуры, как в "Ээсти 200", наверное, не было со времен Гитлера! За исключением Зузу (Зюлейхи Измайловой - прим. ред.) последовало исключение и некоторых других женщин», - пишет Нормет.
По словам Нормет, ей жаль избирателей, которые голосовали за «Ээсти 200» и остались разочарованы. «Верю, что к концу следующей недели эта партия достигнет дна! Я предсказываю, что их результат на выборах составит два процента!»
Зюлейху Измайлову исключили из партии «Ээсти 200»
В пятницу, 31 мая правление «Ээсти 200» приняло решение исключить из партии Зюлейху Измайлову. По словам членов правления, она неоднократно нарушала принципы, закрепленные в уставе партии.
Генеральный секретарь «Ээсти 200» Игорь Таро, заявил, что иметь разные мнения по политическим вопросам совершенно нормально, но постоянные нападки и нанесение ущерба репутации собственной партии в СМИ недопустимы. Измайлова также была членом правления партии и членом Рийгикогу.
Сама Измайлова считает решение правления абсурдным, поскольку, по ее словам, она придерживалась обещаний партии.
«Я удивлена. Если в этой партии все решается так, что инакомыслие не принимается и людей силком выгоняют, то мне ничего не остается делать, как смириться с этим, - сказала она в пятницу вечером.
«Я не согласна с тем, что нарушила устав. То, что некоторым членам руководства партии и членам политической группы не нравится мое мировоззрение - с этим я, к сожалению, ничего не могу поделать», - добавила Измайлова.