Рост числа банкротств и увольнений привел и к росту случаев трудовых споров. Недавние случаи в рамках страхования юридической помощи ERGO подчеркивают неприятную тенденцию - зачастую работодатели пытаются избавиться от сотрудников с помощью мошенничества и обмана.
Работодатель, ложно обвинивший работника, выплатил ему 9 000 евро компенсации
За помощью при трудовых спорах в рамках страхования расходов на юридическую помощь чаще всего обращаются неквалифицированные рабочие, особенно из производственного, строительного и транспортного секторов. Обычно споры касаются неполученной заработной платы, невыплаты сверхурочных и неправомерного расторжения договоров.
По словам руководителя портфеля страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Калвета, для экономии затрат работодатели все чаще прибегают к корыстным уловкам. Самая распространенная - поиск ошибок в работе работника с целью оказать на него давления и расторгнуть договор по соглашению сторон. «В нынешние непростые времена мы рекомендуем подумать о страховании расходов на юридическую помощь - тогда юристы в любое время смогут проконсультировать вас и вести за вас разбирательства как в комиссии по трудовым спорам, так и в суде», - сказал Калвет, приведя два недавних примера, когда компания ERGO приходила на помощь работникам.
В одном из случаев жертвой стал многолетний работник производственного предприятия, которого попросили на некоторое время остаться дома из-за отсутствия работы. Через два дня мужчина получил электронное письмо с неожиданным предупреждением: если сотрудник продолжит пропускать работу, не уведомив начальство, его договор будет расторгнут. Когда человек стал разбираться в происходящем, его обвинили в прогулах и в изготовлении брака. Как бы, идя на встречу, ему предложили возможность расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон без выплаты компенсации. В противном случае работника обещали уволить за нарушение служебных обязанностей.
«В таких обстоятельствах расторжение договора непременно должно быть оспорено. Тогда нарушения придется доказывать работодателю, а это непросто, - отметил Калвет. - Нужно быть внимательным и при соблюдении сроков: расторжение договора может быть оспорено в течение 30 дней с момента получения уведомления. Совсем недавно мы с нашими юристами смогли помочь одному работнику, работодателю которого пришлось выплатить 9 000 евро в качестве компенсации за незаконное увольнение».
В ходе защиты клиентов страхования юридических расходов ERGO раскрывали множество лживых уловок. Например, не заключаются письменные договоры, а заработная плата ежемесячно выплачивается в разных размерах, чтобы впоследствии было сложно доказать фактический размер заработной платы. Такая практика особенно распространена в сферах транспорта и строительства.
«Недавно к нам за помощью обратился водитель грузовика, ставший жертвой подобной схемы. Он попал в дорожно-транспортное происшествие из-за технической неисправности грузовика. Поскольку страхования каско не было, ремонт пришлось оплатить работодателю. Однако в итоге стоимость ремонта была вычтена из зарплаты работника, - рассказал Калвет. - Такая самодеятельность со стороны работодателя недопустима».
Случаи ERGO демонстрируют, что в транспортном секторе отсутствие у автомобилей страхования каско является большой проблемой, поэтому суммы требований могут быть большими. «В данном случае в результате долгих переговоров удалось достичь внесудебного соглашения, согласно которому работник не должен был платить за ремонт, но, к сожалению, работник не получил ту сумму, которую работодатель изначально обещал ему устно», - пояснил Калвет.
Шесть рекомендаций работникам:
- Знайте, какие правы вы имеете, как работник.
- Требуйте заключения письменного трудового договора, прочтите его и при необходимости обратитесь за советом.
- Не принимайте оплату наличными.
- Не пугайтесь писем с угрозами, отправленных работодателем или его юристом.
- При возникновении спора не поддавайтесь шантажу и беспочвенным обвинениям.
- Спокойно обдумайте ситуацию и обратиться за советом к юристу.