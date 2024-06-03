Работодатель, ложно обвинивший работника, выплатил ему 9 000 евро компенсации

За помощью при трудовых спорах в рамках страхования расходов на юридическую помощь чаще всего обращаются неквалифицированные рабочие, особенно из производственного, строительного и транспортного секторов. Обычно споры касаются неполученной заработной платы, невыплаты сверхурочных и неправомерного расторжения договоров.

По словам руководителя портфеля страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Калвета, для экономии затрат работодатели все чаще прибегают к корыстным уловкам. Самая распространенная - поиск ошибок в работе работника с целью оказать на него давления и расторгнуть договор по соглашению сторон. «В нынешние непростые времена мы рекомендуем подумать о страховании расходов на юридическую помощь - тогда юристы в любое время смогут проконсультировать вас и вести за вас разбирательства как в комиссии по трудовым спорам, так и в суде», - сказал Калвет, приведя два недавних примера, когда компания ERGO приходила на помощь работникам.