Атомная электростанция «Олкилуото-3» в понедельник 3 июня прекратила выработку электроэнергии из-за технической неисправности. Об этом сказано в сообщении компании-оператора АЭС Teollisuuden Voima.

«Производство электроэнергии было прервано сегодня в 11:41 из-за неисправности турбины. В настоящее время вопрос расследуется», - сказано в аккаунте владельца АЭС в соцсети Х.

The electricity production at OL3 was interrupted today at 11:41 AM due to a turbine malfunction. The issue is currently being investigated. pic.twitter.com/1czVvAlZHL — Teollisuuden Voima (@tvo_fi) June 3, 2024

АЭС «Олкилуото-3» была введена в коммерческую эксплуатацию в апреле 2023 года. Это самый современный объект атомной энергетики Финляндии. Эта станция находится в 270 километрах от Таллинна.

В мае 2024 года 55 депутатов Рийгикогу внесли в парламент проект постановления, который позволит начать подготовку к внедрению в Эстонии ядерной энергии и созданию соответствующей законодательной базы.