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Авария на атомной станции Финляндии, от которой до Таллинна 270 километров (1)

rus.postimees.ee
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Военнослужащие войск химической, биологической, радиологической и ядерных защиты немецкой армии на учениях в Литве, 29 мая 2024 года.
Военнослужащие войск химической, биологической, радиологической и ядерных защиты немецкой армии на учениях в Литве, 29 мая 2024 года. Фото: EPA / Scanpix

Финская атомная электростанция на берегу Балтийского моря прекратила выработку электричества из-за поломки турбины.

Атомная электростанция «Олкилуото-3» в понедельник 3 июня прекратила выработку электроэнергии из-за технической неисправности. Об этом сказано в сообщении компании-оператора АЭС Teollisuuden Voima.

«Производство электроэнергии было прервано сегодня в 11:41 из-за неисправности турбины. В настоящее время вопрос расследуется», - сказано в аккаунте владельца АЭС в соцсети Х.

АЭС «Олкилуото-3» была введена в коммерческую эксплуатацию в апреле 2023 года. Это самый современный объект атомной энергетики Финляндии. Эта станция находится в 270 километрах от Таллинна.

В мае 2024 года 55 депутатов Рийгикогу внесли в парламент проект постановления, который позволит начать подготовку к внедрению в Эстонии ядерной энергии и созданию соответствующей законодательной базы.

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