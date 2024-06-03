ЭДУАРД ОДИНЕЦ Ида-Вирумаа не страдает от решений правительства, а только выигрывает от них

Уже в начавшемся году было перераспределено более 8 млн евро, из которых 2,7 млн евро получили самоуправления Ида-Вирумаа. Богатые Таллинн и Тарту потеряли деньги, а вот каждое из восьми самоуправлений Ида-Вирумаа выиграло!

Когда лидер центристов Кылварт критикует схему «Робин Гуда», в этом нет ничего удивительного - как таллиннцу, ему нет интереса до Ида-Вирумаа, его волнует только столица. Но почему центристы Ида-Вирумаа недовольны тем, что наш общий уезд получает значительно больше денег из госбюджета, - мистика.

Но это еще не все: под руководством министра региональных дел Пирет Хартман (кстати, она тоже уроженка Ида-Вирумаа) в Рийгикогу недавно был отправлен так называемый «Второй Робин Гуд». Согласно новому законопроекту, с каждым годом перераспределяемая сумма будет увеличиваться. К 2029 году она достигнет почти 39 млн евро, из которых самоуправления Ида-Вирумаа получат более 8 млн евро!

Доходы Нарвы увеличатся ежегодно на 3,4 млн евро, Кохтла-Ярве - на 1,96 млн евро, Силламяэ - на 840 000 евро. И родная волость Наумкина - Йыхви - будет получать в год на 600 000 евро больше. Несомненно, как оппозиционер, он найдет причины быть недовольным и этим.

Экологические сборы уже возвращаются в Ида-Вирумаа!

Самым странным обвинением Наумкина является заявление, что нужно пересмотреть поступление экологических сборов, чтобы больше возвращалось в Ида-Вирумаа.

Почему это заявление - странное? Потому что голосами коалиции данное решение уже было принято в конце прошлого года!