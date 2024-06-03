В мае 2023 года депутат Йыхвиского волостного собрания, центрист Алексей Наумкин выступил со статьей, в которой высказал множество претензий к действиям правительства, плохо сказывающимся, с его точки зрения, на жителях и экономике Ида-Вирумаа. Избранный от Ида-Вирумаа депутат Рийгикогу Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия) не согласен с такой оценкой и утверждает, что решения правительства последнего времени принесли Ида-Вирускому уезду очень много пользы.
ЭДУАРД ОДИНЕЦ ⟩ Ида-Вирумаа не страдает от решений правительства, а только выигрывает от них
Обвинения в адрес правительства, прозвучавшие недавно из уст йыхвиского центриста Алексея Наумкина, беспочвенны: именно северо-восточный уезд получает наибольшую пользу из всех регионов Эстонии от самых важных решений правительственной коалиции. Повышение минимальной зарплаты в ускоренном темпе, перераспределение доходов самоуправлений в пользу городов и волостей Ида-Вирумаа, возвращение части начислений от выплат за загрязнение обратно в Ида-Вирумаа, - все это лишь небольшая часть списка решений правительства, которые несут пользу именно нашему уезду, а следовательно, его жителям.
В конце мая центрист Алексей Наумкин решил опубликовать статью, представляющую из себя нудный перечень претензий к правительству: дескать, власти на Тоомпеа ничего не делают для решений проблем Ида-Вирумаа, только повышают налоги для жителей уезда.
Картина, нарисованная оппозиционным йыхвиским политиком, имеет мало общего с реальностью. Но обо всем по порядку.
Ускоренный рост минимальной зарплаты - выигрыш для Ида-Вирумаа
Ровно год назад государство, представители профсоюзов и работодателей заключили договоренность об ускоренном повышении минимальной зарплаты: она поднимется к 2027 году до 50 процентов от средней зарплаты.
Этому решению предшествовали коалиционные переговоры, на которых у социал-демократов была четкая позиция: без быстрого повышения минимальной зарплаты не может быть и речи о налоговых изменениях. Партнеры нашей партии по коалиции прислушались к голосу разума и выход минимальной зарплаты на новый уровень был записан в коалиционном договоре. И уже в январе этого года минимальная ставка оплаты труда поднялась быстрее всего за всю историю независимой Эстонии: с 725 до 820 евро или на 95 евро.
В 2023 году минимальная зарплата составляла лишь 39 процентов от средней. Повышение за четыре года до 50 процентов от средней зарплаты означает, что даже по самым пессимистичным прогнозам минимальная зарплата достигнет к началу 2027 года суммы более чем 1100 евро в месяц.
Хотелось бы напомнить, что центристы обещали еще в 2015 году повысить минимальную зарплату до 1000 евро. Обещание не изменилось и на выборах 2019 года, после которого центристы сформировали коалицию с EKRE и отечественниками. Никаких шагов к ускоренному повышению минимальной зарплаты центристы не предприняли и тогда. То же самое обещание центристы включили в свою предвыборную программу 2023 года.
В результате проблемой бедности среди трудящихся занялась коалиция, в которой нет центристов, зато есть социал-демократы! Учитывая, что в Ида-Вирумаа живет лишь 8 процентов занятых, но более 15 процентов всех получателей минимальной зарплаты в Эстонии, можно смело сказать: жители нашего уезда выигрывают от данного решения правительства больше всех!
Кому приносит пользу «Робин Гуд»? Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ!
Наумкин утверждает, что самоуправления Ида-Вирумаа нуждаются в большей финансовой автономии. Непонятно, на что жалуется местный депутат, если именно улучшением финансового благополучия более бедных самоуправлений правительство и занимается!
Речь идет о перераспределении доходов самоуправлений или так называемом «Робин Гуде». В ходе данной реформы постепенно уравниваются поступления в бюджет самоуправлений подоходного налога и налоговых выплат с пенсий. Проще говоря, богатые самоуправления, жители которых имеют большие доходы, теряют деньги, а самоуправления, где живет много пенсионеров и доходы жителей низкие, получают дополнительную поддержку от государства.
Уже в начавшемся году было перераспределено более 8 млн евро, из которых 2,7 млн евро получили самоуправления Ида-Вирумаа. Богатые Таллинн и Тарту потеряли деньги, а вот каждое из восьми самоуправлений Ида-Вирумаа выиграло!
Когда лидер центристов Кылварт критикует схему «Робин Гуда», в этом нет ничего удивительного - как таллиннцу, ему нет интереса до Ида-Вирумаа, его волнует только столица. Но почему центристы Ида-Вирумаа недовольны тем, что наш общий уезд получает значительно больше денег из госбюджета, - мистика.
Но это еще не все: под руководством министра региональных дел Пирет Хартман (кстати, она тоже уроженка Ида-Вирумаа) в Рийгикогу недавно был отправлен так называемый «Второй Робин Гуд». Согласно новому законопроекту, с каждым годом перераспределяемая сумма будет увеличиваться. К 2029 году она достигнет почти 39 млн евро, из которых самоуправления Ида-Вирумаа получат более 8 млн евро!
Доходы Нарвы увеличатся ежегодно на 3,4 млн евро, Кохтла-Ярве - на 1,96 млн евро, Силламяэ - на 840 000 евро. И родная волость Наумкина - Йыхви - будет получать в год на 600 000 евро больше. Несомненно, как оппозиционер, он найдет причины быть недовольным и этим.
Экологические сборы уже возвращаются в Ида-Вирумаа!
Самым странным обвинением Наумкина является заявление, что нужно пересмотреть поступление экологических сборов, чтобы больше возвращалось в Ида-Вирумаа.
Почему это заявление - странное? Потому что голосами коалиции данное решение уже было принято в конце прошлого года!
С 2025 года за каждую добытую тонну горючего сланца 35 центов будет поступать в новую программу Ида-Вирумаа при Центре экологических инвестиций (KIK). Сумма фонда будет расти каждый год, достигнув к 2027 году 2,7 млн евро. Средства направятся именно на улучшение окружающей среды и экологии уезда. К слову, за данное изменение боролся бывший министр региональных дел от социал-демократов Мадис Каллас, а вот центристы проголосовали против этого в Рийгикогу, точно так же как они проголосовали против перераспределения средств самоуправлений.
Так что и здесь Наумкин либо не осведомлен о происходящем, или игнорирует факты: коалиция занимается повышением доходов жителей уезда, коалиция занимается доходной базой самоуправлений уезда, коалиция занимается улучшением окружающей среды уезда.
Проблемы нужно решать сообща
Разумеется, жизнь в Ида-Вирумаа не идеальна и еще много проблем, которыми нужно заниматься.
Да, коалиция повышает налоги. Да, никому не нравится платить больше налогов. Но абсурдно мнение Наумкина, что лучше урезать бюджет, чем повышать налоги. В Ида-Вирумаа самый большой после Тартумаа процент работников общественного сектора среди всех занятых. Неужели Наумкин хочет сокращений среди медработников? Или среди полицейских? А может, среди социальных работников? А как с учителями? От сокращения финансирования госсектора уровень безработицы в уезде и отток населения из него только увеличились бы!
Ида-Вирумаа получает больше средств из госбюджета, чем платит налогов. Поэтому нашему уезду выгодно, чтобы государство делало как можно больше.
Но вопрос не только в меркантильной выгоде: хотим ли мы жить в обществе, где солидарной медицины нет, а образование - платное?
Социал-демократы не хотят такой модели общества. Именно поэтому государство активно финансирует переобучение безработных и работников с низким уровнем доходов. Именно поэтому безработная молодежь Ида-Вирумаа получает пользу от молодежной гарантии. Именно поэтому бывшим работникам сланцевого сектора платят дополнительное пособие для плавного перехода на новое рабочее место.
Господин Наумкин запугивает жителей Ида-Вирумаа перед выборами «плохим правительством», которое, дескать, ничего полезного не делает. Это - давняя предвыборная фишка центристов. Только какую пользу получает уезд от такого противостояния с государством? Никакой!