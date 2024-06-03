СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Пожар, вызванный ударом молнии, избиение сковородкой, забежавшая в дом белка

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили десятерых граждан России, двоих граждан Молдовы, двоих граждан Колумбии, одного гражданина Израиля, одного гражданина Пакистана, одного гражданина Казахстана, одного гражданина Украины, одного гражданина Бразилии, одного гражданина Южной Кореи и одного гражданина США.

Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию пятерых граждан Молдовы, четырех граждан России, одного гражданина Украины и одного гражданина Грузии.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

1 июня пограничники на реке Нарве обнаружили незаконное пересечение временной контрольной линии на лодке с двумя людьми на борту. Катерный патруль пообщался с людьми, разъяснил им правила передвижения по приграничной зоне и сделал устное предупреждение.

ДТП