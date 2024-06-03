Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об избиении мужчины сковородкой в Ласнамяэ, а также о краже со взломом в волости Тори. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре, вызванном ударом молнии в волости Тойла и о забежавшей в дом белке.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Пожар, вызванный ударом молнии, избиение сковородкой, забежавшая в дом белка
Насилие
31 мая поступило сообщение, что 40-летняя женщина избила 42-летнего мужчину в многоквартирном доме на Ыйсмяэ-теэ в Хааберсти.
1 июня полиция была вызвана в многоквартирный дом на улице Паэ в Ласнамяэ, где сосед избил сковородкой 51-летнего мужчину.
1 июня поступило сообщение, что 39-летний мужчина ударил ножом 37-летнего на Мустамяэ-теэ в Кристийне. Сотрудники полиции задержали нападавшего.
1 июня поступило сообщение, что 35-летний мужчина ударил ножом 50-летнего на улице Копли в Пыхья-Таллинне. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
1 июня полиция была вызвана в многоквартирный дом на улице Махтра в Ласнамяэ, где 26-летний мужчина ударил ножом свою 37-летнюю сожительницу. К моменту прибытия полиции мужчина уже ушел.
1 июня поступило сообщение, что 62-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою 46-летнюю жену в многоквартирном доме на Ыйсмяэ-теэ в Хааберсти.
1 июня поступило сообщение, что в городе Сауэ 35-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла телесные повреждения 44-летнему мужчине. Полицейские забрали женщину в вытрезвитель.
В ночь на 3 июня незнакомец ударил 58-летнего мужчину во время ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков в парке на улице Креэнхольми в Нарве. Пострадавшему оказали первую помощь на месте.
2 июня на улице Айя в Нарва-Йыэсуу произошла ссора между мужчинами, в ходе которой пьяный 22-летний избил 61-летнего.
31 мая в Кохтла-Ярве 50-летний пьяный мужчина избил свою жену. Женщину осмотрели медики на месте. Нападавший был задержан как подозреваемый в совершении преступления.
31 мая в частном доме на улице Мурдлайне в Нарве произошла ссора, в ходе которой 55-летний мужчина избил свою жену. Полиция задержала нападавшего в качестве подозреваемого.
2 июня на улице Кивилинна в Нарве между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой 32-летний избил знакомого 37-летнего. Пострадавший был доставлен в больницу с серьезными травмами. Нападавший был задержан в качестве подозреваемого.
В Рапламаа ссора двух мужчин закончилась поножовщиной. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
В полицию поступило сообщение, что 1 июня на улице Метса в Хаапсалу произошел конфликт между молодыми людьми, распивавшими спиртные напитки, в результате которого 19-летний юноша избил 23-летнего.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
1 июня с улицы Вана-Лыуна в Кесклинне был украден пристегнутый велосипед. Ущерб оценивается в 500 евро.
В полицию поступило сообщение, что в ночь на 28 мая с велосипедной стоянки на улице Аардла в Тарту был украден желтый велосипед 21 ASPECT 970 L. Scott. Ущерб от кражи составил около 700 евро.
31 мая в полицию поступило сообщение о краже со взломом в деревне Курена волости Тори, где из построек были похищены различные инструменты. Первоначальный ущерб оценивается в 2 000 евро.
Безопасность на границе
2 мая из Анталии прибыл гражданин США, 1950 года рождения. У него не было соответствующих документов, подтверждающих цель и условия его поездки. На границе ему было отказано во въезде. Он был помещен в центр содержания до обратного вылета.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили десятерых граждан России, двоих граждан Молдовы, двоих граждан Колумбии, одного гражданина Израиля, одного гражданина Пакистана, одного гражданина Казахстана, одного гражданина Украины, одного гражданина Бразилии, одного гражданина Южной Кореи и одного гражданина США.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию пятерых граждан Молдовы, четырех граждан России, одного гражданина Украины и одного гражданина Грузии.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
1 июня пограничники на реке Нарве обнаружили незаконное пересечение временной контрольной линии на лодке с двумя людьми на борту. Катерный патруль пообщался с людьми, разъяснил им правила передвижения по приграничной зоне и сделал устное предупреждение.
ДТП
1 июня в 00:59 спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия на Хингу-теэ в деревню Каазику волости Сауэ. Сообщение в Центр тревоги поступило от человека, который сообщил, что одному из находившихся в машине удалось из нее выбраться, но другой остался внутри. Спасатели Кейла прибыли на место и приступили к освобождению пострадавшего с помощью гидравлического оборудования. Пострадавшего передали в руки медикам. Угроза возгорания автомобиля была устранена, и далее инцидентом занималась полиция.
Пожары
31 мая в 16:31 спасатели отправились в лесничество Аэгвийду в деревню Мустйыэ волости Анья, где были замечены дым и пламя. Первыми прибыли спасатели Козе, которые увидели, что горит большое количество лесной подстилки. На вызов отреагировали большими силами: работали восемь команд профессиональных и две команды добровольных спасателей. Для тушения использовались внедорожники. Когда площадь пожара была ограничена, начались работы по промыванию очагов возгорания. Пожар был ликвидирован к 22:01. Всего сгорело около 1,1 гектара леса. На следующий день спасатели Кехра на квадроциклах провели повторную проверку, в ходе которой были потушены обнаруженные очаги огня.
1 июня в 21:56 звонивший в Центр тревоги сообщил, что видел вдалеке черный дым и огонь в деревне Серваяэре волости Тойла и что, возможно, горит дом. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что пожар уже разгорелся, окна были разбиты, а крыша обрушилась. Было подтверждено, что в здании никого не было. Пожар был ликвидирован в 1:41. В тушении участвовали спасатели Йыхви, Силламяэ, Ийсаку, Кохтла-Ярве и Нарвы. Руководитель спасательных работ предположил, что пожар мог начаться из-за удара молнии.
1 июня в 00:07 поступило сообщение о дыме на свалке Уйкала в волости Тойла. К 1:32 спасатели смогли потушить горевший участок площадью 300 квадратных метров. К 2:30 работы по тушению были завершены. На следующий день на территории обнаружено несколько очагов возгорания. На месте использовался экскаватор. Тушение завершилось 2 июня в 19:17. В тушении участвовали профессиональные спасатели Йыхви, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу, Кивиыли, Кохтла-Ярве и спасатели-добровольцы Мяэтагузе и Ранну.
31 мая в 11:19 в Центр тревоги поступило сообщение, что на территории деревообрабатывающего предприятия на Рахкла-теэ в поселке Лаэквере волости Винни произошел пожар. Люди были эвакуированы, на месте начались работы по тушению. Загорелся древесный измельчитель, пожар удалось потушить работникам на месте. Первыми на место прибыли спасатели-добровольцы Симуна, которые осмотрели место пожара и провели окончательное тушение.
Прочее
31 мая в 16:04 в Центр тревоги поступило сообщение, что в дом на Руйла-Лайтсе-теэ в деревне Руйла волости Сауэ ударила молния. В результате лопнули потолочные лампы, и хозяин почувствовал запах гари в доме. Хотя пламени не было видно, ради безопасности были вызваны спасатели. Спасатели Кейла прибыли на место и с помощью тепловизора обнаружили несколько горячих точек на потолке. С разрешения владельца были сделаны отверстия в потолке, чтобы убедиться, что в потолочном перекрытии нет возгорания. К счастью, пожара не было обнаружено.
1 июня в 15:01 спасатели получили сообщение, что на улице Парги в Нымме через окно, оставленное приоткрытым для проветривания, в спальню заявителя забралась белка. Пушистый незваный гость устроил себе убежище в шкафу и отказывался уходить. На помощь были вызваны спасатели Нымме, которые отправили белку обратно на природу.
1 июня в 15:50 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Соокаэра, волости Кийли молния ударила в двухэтажный жилой дом. В результате комната наполнилась дымом, но открытого пламени не было видно. Профессиональные спасатели Кохила и спасатели-добровольцы Саку осмотрели дом. Дым пошел из розетки, в которой произошло короткое замыкание. Электропроводка была проверена, дальнейшей опасности не было обнаружено.
31 мая в 9:00 спасатели помогли женщине на улице Карья в Нарве, которая забралась на крышу здания, чтобы положить птенца в гнездо, но не могла самостоятельно безопасно спуститься.