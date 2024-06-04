Дети кидают в машины камни: что делать очевидцу или жертве таких шалостей?

В середине мая в соцсетях стали активно обсуждать опасные игры детей на проезжей части. Rus.Postimees уже писал, что 8 мая вечером в столичном районе Ласнамяэ на Лаагна-теэ две девочки складировали на проезжей части большие камни. И все это происходило на участке дороги, где разрешена скорость 70 км/ч.