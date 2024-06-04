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Дети кидают в машины камни: что делать очевидцу или жертве таких шалостей?

София Солдатенко
, репортер
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Чем больше видео или фото с подтверждением случившегося и лицами хулиганов у вас есть, тем больше вероятность призвать их к ответственности. Фото иллюстративное.
Чем больше видео или фото с подтверждением случившегося и лицами хулиганов у вас есть, тем больше вероятность призвать их к ответственности. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

В Таллинне на Лаагна-теэ дети вновь устраивают опасные игры - кидают камни в проезжающие мимо машины. В полиции напомнили, что в случае ущерба за подобную шалость придется расплачиваться родителям хулиганов.

В середине мая в соцсетях стали активно обсуждать опасные игры детей на проезжей части. Rus.Postimees уже писал, что 8 мая вечером в столичном районе Ласнамяэ на Лаагна-теэ две девочки складировали на проезжей части большие камни. И все это происходило на участке дороги, где разрешена скорость 70 км/ч.

А в воскресенье, 2 июня, в группе «EZ-дуны!» появился пост, в котором сообщалось, что на Лаагна-теэ мальчики кидали в машины камни и палки.

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