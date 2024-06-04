На вопрос ERR о том, откуда у MTA появилась идея обязать банки предоставлять департаменту агрегированную информацию о суммах, проходящих через банковские счета, Вырклаэв ответил, что налоговый орган хочет получать данные не обо всех предприятиях, а только о находящихся в зоне риска, в аналитической и обобщенной форме на основе определенных критериев.

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По словам министра финансов, MTA уже сейчас может запрашивать у банков всю финансовую информацию в рамках официального производства, и цель налогового органа заключается в том, чтобы собирать налоги как можно эффективнее и с наименьшими затратами.

Вырклаэв добавил, что честным предпринимателям не о чем беспокоиться.