Трибунал над властями Эстонии мог бы быть организован в петербургской тюрьме «Кресты-2», заявили участники конференции, которая прошла на Невском проспекте «северной столицы» РФ. Мероприятие рекламировало посольство России в Таллинне.
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Россия готовит трибунал для властей Эстонии? Кому нужна конференция «Прибалтийский фашизм» с участием Иванова из Koos (1)
3 июня в Доме Журналистов в самом центре ближайшего к Эстонии российского мегаполиса правительство Санкт-Петербурга организовало конференцию с кричащим названием «Прибалтийский фашизм: доказательства для будущего трибунала».