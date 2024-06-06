На прошлой неделе фракция Центристской партии Таллиннского городского собрания заявила, что в соответствии с новым проектом допбюджета прекратится раздача продуктовых наборов одиноким пенсионерам, финансирование заместительного лечения для лиц с опиоидной зависимостью и компенсация платы за визиты к врачам для детей. Вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе назвал все эти утверждения ложными и рассказал, как на самом деле обстоят дела с проектом допбюджета.
Вице-мэр Таллинна: печально наблюдать за попытками Михаила Кылварта посеять среди людей замешательство
Вице-мэр Таллинна по социальным вопросам и здравоохранению Карл Сандер Казе сказал Rus.Postimees, что в четверг на заседании Таллиннского городского собрания неоднократно опровергались ложные заявления центристов. «Еще печальнее читать о попытках Михаила Кылварта через СМИ вызвать в людях дополнительную неуверенность и растерянность», - отметил Казе.
По словам вице-мэра, при принятии дополнительного бюджета на 2024 год сохранится освобождение от платы за визит для детей к врачу. «Для горожан ничего не изменится, изменится только источник финансирования в контексте бюджета. В частности, городские больницы не будут взимать плату за визит к врачу, и дети смогут по-прежнему посещать врачей-специалистов без соответствующей платы. Больницы покроют эти расходы из собственных средств», - рассказал Казе.
Что касается помощи пожилым людям и людям с особыми потребностями, то вклад города в социальные сферы, наоборот, значительно увеличится. «Дополнительный бюджет на 2024 год увеличит бюджет социальной сферы на 2,3 миллиона евро. Кроме того, в городском бюджете предусмотрено 135 700 евро на адаптацию жилья для людей с ограниченными возможностями, что поможет людям, включая пожилых, самостоятельно обходиться в собственном жилье», - добавил Карл Сандер Казе.
Город также выделил дополнительно 755 680 евро для обеспечения доступности социального транспорта на основе потребностей людей с ограниченными возможностями, более половины пользователей этой услуги - пенсионеры. Казе добавил, что на улучшение доступности услуг по уходу за родственниками на дому дополнительно направлено 19 100 евро.
«Дополнительная поддержка будет предоставлена тем, кто в ней нуждается. Если Михаил Кылварт считает, что пакеты помощи должны гарантировать людям "чувство причастности и уверенность в том, что город заботится о них", то сегодняшняя цель горсобрания не в проведении PR-кампании, а в реальном направлении ресурсов для поддержки людей в их повседневной жизни», - сказал вице-мэр Таллинна и напомнил о существовании продуктовых карт Rimi, надбавке к пенсии, социальные и другие услуги, предлагаемые городом.
Оказалось, что доступность метадоновой заместительной терапии также не уменьшится. Эта услуга финансируется на государственном уровне через Институт развития здоровья (TAI), но так как годами она была недофинансирована со стороны государства, город был вынужден доплачивать.
«С 1 июня 2024 года Таллинн больше не будет выделять дополнительные средства больнице для обеспечения доступности поддерживающей терапии, и услуга будет предоставляться в том же объеме на основе потребностей за счет средств больницы. Этот вопрос обсуждался на совете больницы с руководством, и в будущем целью является проведение переговоров с правительством, чтобы государственно финансируемая услуга была профинансирована TAI в объеме, основанном на потребностях», - добавил Казе и отметил, что терапия пока будет продолжаться за счет бюджета больницы.
«Я понимаю, что выборы в Европейский парламент уже на носу, но ради политических очков не стоит вызывать дополнительную неуверенность у горожан в трудные времена. Цифры говорят сами за себя, и вклад города в обеспечение важных и необходимых услуг увеличивается, а не уменьшается», - сказал вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе.