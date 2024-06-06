Вице-мэр Таллинна: печально наблюдать за попытками Михаила Кылварта посеять среди людей замешательство

«Дополнительная поддержка будет предоставлена тем, кто в ней нуждается. Если Михаил Кылварт считает, что пакеты помощи должны гарантировать людям "чувство причастности и уверенность в том, что город заботится о них", то сегодняшняя цель горсобрания не в проведении PR-кампании, а в реальном направлении ресурсов для поддержки людей в их повседневной жизни», - сказал вице-мэр Таллинна и напомнил о существовании продуктовых карт Rimi, надбавке к пенсии, социальные и другие услуги, предлагаемые городом.

Оказалось, что доступность метадоновой заместительной терапии также не уменьшится. Эта услуга финансируется на государственном уровне через Институт развития здоровья (TAI), но так как годами она была недофинансирована со стороны государства, город был вынужден доплачивать.

«С 1 июня 2024 года Таллинн больше не будет выделять дополнительные средства больнице для обеспечения доступности поддерживающей терапии, и услуга будет предоставляться в том же объеме на основе потребностей за счет средств больницы. Этот вопрос обсуждался на совете больницы с руководством, и в будущем целью является проведение переговоров с правительством, чтобы государственно финансируемая услуга была профинансирована TAI в объеме, основанном на потребностях», - добавил Казе и отметил, что терапия пока будет продолжаться за счет бюджета больницы.

«Я понимаю, что выборы в Европейский парламент уже на носу, но ради политических очков не стоит вызывать дополнительную неуверенность у горожан в трудные времена. Цифры говорят сами за себя, и вклад города в обеспечение важных и необходимых услуг увеличивается, а не уменьшается», - сказал вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе.