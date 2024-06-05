«Мы регулярно наблюдаем воздушные объекты»: в Финляндии рассказали о ситуации на границе с РФ

Во время пограничного контроля на восточной границе можно регулярно наблюдать воздушные судна, заявил заместитель командующего Пограничной службой Северной Карелии Самули Муртонен на пресс-конференции в среду, 5 июня.

Муртонен также сообщил, что финские и российские пограничники продолжают регулярно встречаться.

«Взаимодействие не изменилось. Если встречаемся на пересеченной местности, здороваемся», - отметил он.

Сотрудники финской погранслужбы описали представителям СМИ повседневную жизнь пограничного патруля, которая менее чем за год сильно изменилась.

«Мы регулярно наблюдаем воздушные объекты, но я не буду вдаваться в подробности, какие именно», – заявил Муртонен.

По словам Муртонена, угроза гибридного влияния России остается реальной. На территории России все еще есть люди, которые хотели бы приехать в Финляндию.

«Ситуация не изменилась», – говорит он, но не уточняет, на чем основана оценка угрозы гибридного влияния и информация о желающих пересечь границу.

Тот факт, что риск не реализовался в виде незаконного пересечения сухопутной границы, по мнению Муртонена, является заслугой обеих сторон.

«Должно быть, работа была проделана хорошо с обеих сторон», - сказал он.

Адаптация к возможным правовым изменениям на границе осуществляется путем обучения сотрудников.

Осенью прошлого года на пограничном переходе Нийрала произошел инцидент, когда пограничник применил газ, чтобы остановить толпу.

«За последние несколько лет было проведено обучение по управлению толпой», – подытожил Муртонен.