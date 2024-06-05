Крупная компания и один департамент: кто вошел в список самых известных работодателей Эстонии

Весной этого года было проведено два опроса о репутации работодателей. Первый определил, какие крупные работодатели в Эстонии являются наиболее привлекательными для наёмных работников, второй отдельно рассмотрел работодателей государственного сектора. В первом исследовании первое место занимает кампания Enefit (Eesti Energia), за ней следуют Tallinna Lennujaam и Enefit Green, входящая в группу Eesti Energia. В первую десятку также вошли Tallink, LHV, Skype/Microsoft, Swedbank, Таллиннский порт, Telia и SEB Pank.

«Хотя в течение года серьезных изменений не произошло, в долгосрочной перспективе, то есть за последние пять лет, можно увидеть рост привлекательности банков», - сказала Мари-Лийз Ээнсалу, ведущий эксперт исследований персонала Kantar Emor. За это время LHV поднялся с десятого на пятое место, в первую десятку также попали Swedbank и SEB.

«Репутация банков как работодателя подкреплена их хорошими экономическими результатами. При выборе работодателя сотрудники считают достойную зарплату и безопасность самыми важными, а экономически успешные компании могут предложить и то, и другое», - прокомментировала Ээнсалу.