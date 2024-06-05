Ср, 5.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Крупная компания и один департамент: кто вошел в список самых известных работодателей Эстонии

rus.postimees.ee
Copy
В Эстонии выбирали самых известных работодателей.
В Эстонии выбирали самых известных работодателей. Фото: Аrno Mikkor/ Kantar Emor

По данным исследования репутации работодателей, проведенному Kantar Emor, Enefit (Eesti Energia) является самым известным работодателем. Среди организаций государственного сектора это Департамент окружающей среды.

Весной этого года было проведено два опроса о репутации работодателей. Первый определил, какие крупные работодатели в Эстонии являются наиболее привлекательными для наёмных работников, второй отдельно рассмотрел работодателей государственного сектора. В первом исследовании первое место занимает кампания Enefit (Eesti Energia), за ней следуют Tallinna Lennujaam и Enefit Green, входящая в группу Eesti Energia. В первую десятку также вошли Tallink, LHV, Skype/Microsoft, Swedbank, Таллиннский порт, Telia и SEB Pank.

«Хотя в течение года серьезных изменений не произошло, в долгосрочной перспективе, то есть за последние пять лет, можно увидеть рост привлекательности банков», - сказала Мари-Лийз Ээнсалу, ведущий эксперт исследований персонала Kantar Emor. За это время LHV поднялся с десятого на пятое место, в первую десятку также попали Swedbank и SEB.

«Репутация банков как работодателя подкреплена их хорошими экономическими результатами. При выборе работодателя сотрудники считают достойную зарплату и безопасность самыми важными, а экономически успешные компании могут предложить и то, и другое», - прокомментировала Ээнсалу.

Наемным работникам также было предложено оценить учреждения государственного сектора как работодателя. Как и в прошлом исследовании, проведённом два года назад, Департамент окружающей среды и на этот раз занимает первое место. «Готовность работать в Департаменте окружающей среды обусловлена, прежде всего, желанием внести свой вклад в защиту окружающей среды. Работа в этом департаменте кажется людям важной и интересной», - сказала эксперт по исследованиям Kantar Emor Мари-Анн Плоом.

В тройку лидеров также вошли Департамент транспорта и Департамент статистики. В первую десятку также вошли Eesti Bank, Налогово-таможенный департамент, Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Эстонская национальная библиотека, учреждения города Таллинна и Riigi Kinnisvara.

С точки зрения ценностей, тема окружающей среды играют важную роль в формировании имиджа работодателей как государственного, так и частного сектора. «Тот факт, что Enefit (Eesti Energia) продолжает удерживать первое место в общем рейтинге, отражает уверенность респондентов в том, что предприятие хорошо справляется с задачами зелёного перехода», - сказала Мари-Лийз Ээнсалу.

Для работников работодатели государственного и частного секторов образуют один рынок труда. Почти каждый второй (46%) наемный работник не имеет предпочтений ни к той, ни к другой отрасли. Людей, предпочитающих работать в частном секторе, больше, чем тех, кто предпочитает государственный (35% против 19%). В последние годы предпочтение частного сектора возросло. Самые престижные учреждения госсектора по своим результатам достигают границы первой десятки рынка труда.

«Лучший пакет материальной мотивации говорит в пользу частного сектора, но люди также выше ценят внутреннюю рабочую атмосферу и культуру управления компаний. В то же время миссия и возможность выполнять важную работу для общества говорят в пользу предприятий госсектора», - добавила Мари-Анн Плоом.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх