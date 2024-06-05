По данным исследования репутации работодателей, проведенному Kantar Emor, Enefit (Eesti Energia) является самым известным работодателем. Среди организаций государственного сектора это Департамент окружающей среды.
Крупная компания и один департамент: кто вошел в список самых известных работодателей Эстонии
Весной этого года было проведено два опроса о репутации работодателей. Первый определил, какие крупные работодатели в Эстонии являются наиболее привлекательными для наёмных работников, второй отдельно рассмотрел работодателей государственного сектора. В первом исследовании первое место занимает кампания Enefit (Eesti Energia), за ней следуют Tallinna Lennujaam и Enefit Green, входящая в группу Eesti Energia. В первую десятку также вошли Tallink, LHV, Skype/Microsoft, Swedbank, Таллиннский порт, Telia и SEB Pank.
«Хотя в течение года серьезных изменений не произошло, в долгосрочной перспективе, то есть за последние пять лет, можно увидеть рост привлекательности банков», - сказала Мари-Лийз Ээнсалу, ведущий эксперт исследований персонала Kantar Emor. За это время LHV поднялся с десятого на пятое место, в первую десятку также попали Swedbank и SEB.
«Репутация банков как работодателя подкреплена их хорошими экономическими результатами. При выборе работодателя сотрудники считают достойную зарплату и безопасность самыми важными, а экономически успешные компании могут предложить и то, и другое», - прокомментировала Ээнсалу.
Наемным работникам также было предложено оценить учреждения государственного сектора как работодателя. Как и в прошлом исследовании, проведённом два года назад, Департамент окружающей среды и на этот раз занимает первое место. «Готовность работать в Департаменте окружающей среды обусловлена, прежде всего, желанием внести свой вклад в защиту окружающей среды. Работа в этом департаменте кажется людям важной и интересной», - сказала эксперт по исследованиям Kantar Emor Мари-Анн Плоом.
В тройку лидеров также вошли Департамент транспорта и Департамент статистики. В первую десятку также вошли Eesti Bank, Налогово-таможенный департамент, Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Эстонская национальная библиотека, учреждения города Таллинна и Riigi Kinnisvara.
С точки зрения ценностей, тема окружающей среды играют важную роль в формировании имиджа работодателей как государственного, так и частного сектора. «Тот факт, что Enefit (Eesti Energia) продолжает удерживать первое место в общем рейтинге, отражает уверенность респондентов в том, что предприятие хорошо справляется с задачами зелёного перехода», - сказала Мари-Лийз Ээнсалу.
Для работников работодатели государственного и частного секторов образуют один рынок труда. Почти каждый второй (46%) наемный работник не имеет предпочтений ни к той, ни к другой отрасли. Людей, предпочитающих работать в частном секторе, больше, чем тех, кто предпочитает государственный (35% против 19%). В последние годы предпочтение частного сектора возросло. Самые престижные учреждения госсектора по своим результатам достигают границы первой десятки рынка труда.
«Лучший пакет материальной мотивации говорит в пользу частного сектора, но люди также выше ценят внутреннюю рабочую атмосферу и культуру управления компаний. В то же время миссия и возможность выполнять важную работу для общества говорят в пользу предприятий госсектора», - добавила Мари-Анн Плоом.