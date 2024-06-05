Певкур: в ближайшие четыре года Эстония будет пополнять запасы боеприпасов

Общий объем плана развития на данный период - 5,3 миллиарда евро, включая не менее 1,55 миллиарда евро на закупку боеприпасов, то есть почти на полмиллиарда больше, чем в предыдущем плане.

«Полномасштабная война России в Украине и способность агрессора производить достаточно ресурсов взамен уничтожаемых свидетельствуют о том, что нам необходимо еще больше сосредоточиться на устойчивости наших подразделений и пополнять запасы оружия и боеприпасов, а также продолжать оказывать поддержку Украине. Запасы боеприпасов следует постоянно пополнять, и, хотя мы уже направили на закупку боеприпасов средства, предназначенные для внутренней реорганизации, мы должны продолжать изыскивать способы проведения дополнительных закупок боеприпасов», сказал Певкур, отметив, что Эстония готова к долгосрочной военной поддержке Украины в размере 0,25% валового внутреннего продукта в год.

В процессе разработки нового плана развития области управления Министерства обороны были пересмотрены решения, зафиксированные в десятилетнем плане развития государственной обороны, и было решено в ближайшие годы сосредоточиться в первую очередь на оружии и боеприпасах, а также сопутствующей инфраструктуре.

«Мы сделали необходимые выводы из войны в Украине и видим, что нам необходимо пополнять запасы боеприпасов, особенно для танкового и зенитного вооружения», - добавил Певкур.

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