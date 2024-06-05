Цахкна не видит конфликта ценностей Эстонии и Саудовской Аравии. Соглашение о сотрудничестве подпишут в июле

«Целью соглашения является укрепление отношений между Эстонской Республикой и Королевством Саудовская Аравия путем развития и поддержки сотрудничества между странами в сферах экономики, торговли, инвестиций, образования, науки, туризма и работы с молодежью», - сказано в пояснительной записке к тексту проекта соглашения, который МИД опубликовал на этой неделе.

Саудовская Аравия является монархией, где не соблюдаются общепринятые права человека, регулярно заявляют правозащитники западных стран. Неоднократно королевство обвиняли в поддержке террористических исламских группировок.

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«При общении с Саудовской Аравией, как и с другими странами Персидского залива, мы должны учитывать специфические особенности этих стран, такие как их различное отношение к религии и правам человека, открытость к сотрудничеству с Россией и другими недружественными нам странами. Несмотря на это, препятствий для сотрудничества в интересующих нас сферах нет», - пишут в пояснительной записке сотрудники МИД Эстонии.

Саудовская Аравия остается одним из ведущих экспортеров нефти на Земле.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что не видит конфликта ценностей Эстонии и Саудовской Аравии.