Министерство иностранных дел Эстонии готовится к визиту главы МИД Саудовской Аравии в Таллинн. Ожидается подписание договора о сотрудничестве. Глава МИД Эстонии говорит о выгодах, но отрицает ценностный конфликт. Саудовская Аравия - исламская монархия, критикуемая правозащитниками стран Запада.
Цахкна не видит конфликта ценностей Эстонии и Саудовской Аравии. Соглашение о сотрудничестве подпишут в июле
«Целью соглашения является укрепление отношений между Эстонской Республикой и Королевством Саудовская Аравия путем развития и поддержки сотрудничества между странами в сферах экономики, торговли, инвестиций, образования, науки, туризма и работы с молодежью», - сказано в пояснительной записке к тексту проекта соглашения, который МИД опубликовал на этой неделе.
Саудовская Аравия является монархией, где не соблюдаются общепринятые права человека, регулярно заявляют правозащитники западных стран. Неоднократно королевство обвиняли в поддержке террористических исламских группировок.
«При общении с Саудовской Аравией, как и с другими странами Персидского залива, мы должны учитывать специфические особенности этих стран, такие как их различное отношение к религии и правам человека, открытость к сотрудничеству с Россией и другими недружественными нам странами. Несмотря на это, препятствий для сотрудничества в интересующих нас сферах нет», - пишут в пояснительной записке сотрудники МИД Эстонии.
Саудовская Аравия остается одним из ведущих экспортеров нефти на Земле.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что не видит конфликта ценностей Эстонии и Саудовской Аравии.
«С Саудовской Аравией у нас есть долгосрочный план действий, утвержденный правительством, и он касается в первую очередь деловых отношений, сотрудничества в IT-секторе, инвестиций и наших компаний на саудовском рынке, - ответил глава МИД Эстонии на соответствующий вопрос ERR. - Но они также были рассмотрены с так сказать ценностно-политической точки зрения. И мы не единственная страна в мире - Саудовская Аравия находится в таком положении, когда возможен определенный уровень сотрудничества, и здесь мы в первую очередь отстаиваем интересы собственной экономики и бизнеса Эстонии. Так что я не вижу здесь никакого конфликта».
Соглашение о сотрудничестве с Эстонией министр иностранных дел Саудовской Аравии подпишет в июле 2024 года в Таллинне, сказано в опубликованном проекте.
Ранее после серии публикаций о планах мэрии Нарвы легализовать открытие недалеко от границы с Россией «Торгового дома Таджикистана» в МИД Эстонии заявили Rus.Postimees, что страны Центральной Азии, которые известны своими тесными контактами с Кремлем, являются важными партнерами ЕС.
«Что касается общего общения со странами Центральной Азии, то мы видим, что контакты на высоком уровне находятся на подъеме как со стороны ЕС, так и стран "Большой семерки". Особенно активны отношения с Казахстаном и Узбекистаном. Страны Центральной Азии являются важными партнерами Европейского союза, и этот регион является частью глобальных ворот глобальной стратегии ЕС по устойчивым связям», - сказали в МИД Эстонии в апреле.