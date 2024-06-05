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Два человека пересекли восточную границу Финляндии: один из них так и не вернулся

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Финские пограничники. Иллюстративное фото.
Финские пограничники. Иллюстративное фото. Фото: IMAGO/Markku Ulander

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии расследовала два случая незаконного пересечения границы из Финляндии в РФ, сообщает Yle.

Первый случай произошел в начале мая около Иматра. Пограничники сообщили, что финн перешел сухопутную границу с Россией, но сразу же вернулся обратно. Обычно за подобное нарушение госграницы грозит штраф.

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Второй инцидент произошел в последний день мая в Вайниккала. Мужчина ушел в сторону России и не вернулся. Пограничная служба получила сообщение о его задержании от российских коллег. Делом занимается российская сторона.

Финские власти пытаются получить от пограничников в РФ дополнительную информацию о мужчине и его судьбе.

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