Два человека пересекли восточную границу Финляндии: один из них так и не вернулся

Первый случай произошел в начале мая около Иматра. Пограничники сообщили, что финн перешел сухопутную границу с Россией, но сразу же вернулся обратно. Обычно за подобное нарушение госграницы грозит штраф.

Второй инцидент произошел в последний день мая в Вайниккала. Мужчина ушел в сторону России и не вернулся. Пограничная служба получила сообщение о его задержании от российских коллег. Делом занимается российская сторона.

Финские власти пытаются получить от пограничников в РФ дополнительную информацию о мужчине и его судьбе.