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Ломать – не строить Правительство решило не отказываться от ликвидации «налогового горба»

Сандер Сильм
, экономический журналист
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Хотя отмена «налогового горба» приведет к недополучению почти полумиллиарда евро налоговых поступлений, Министерство финансов считает, что его отмена будет способствовать экономическому развитию.
Хотя отмена «налогового горба» приведет к недополучению почти полумиллиарда евро налоговых поступлений, Министерство финансов считает, что его отмена будет способствовать экономическому развитию. Фото: Elmo Riig

Фракция «Отечество» в Рийгикогу инициировала проект, согласно которому общий не облагаемый налогом доход в 700 евро в месяц, или 8400 евро в год, начал бы действовать только с 2028 года. Правительство отклонило это предложение.

Поэтому правительство продолжает твердо поддерживать поправку к Закону о подоходном налоге, которая снизит предельную ставку налога в диапазоне доходов 1200 – 2100 евро с прежних 34,5 процентов до 22 процентов. Другими словами, речь идет об отмене так называемого «налогового горба».

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