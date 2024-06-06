Ломать – не строить Правительство решило не отказываться от ликвидации «налогового горба»

Хотя отмена «налогового горба» приведет к недополучению почти полумиллиарда евро налоговых поступлений, Министерство финансов считает, что его отмена будет способствовать экономическому развитию.

Фракция «Отечество» в Рийгикогу инициировала проект, согласно которому общий не облагаемый налогом доход в 700 евро в месяц, или 8400 евро в год, начал бы действовать только с 2028 года. Правительство отклонило это предложение.