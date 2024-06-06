Фракция «Отечество» в Рийгикогу инициировала проект, согласно которому общий не облагаемый налогом доход в 700 евро в месяц, или 8400 евро в год, начал бы действовать только с 2028 года. Правительство отклонило это предложение.
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Ломать – не строить ⟩ Правительство решило не отказываться от ликвидации «налогового горба»
Поэтому правительство продолжает твердо поддерживать поправку к Закону о подоходном налоге, которая снизит предельную ставку налога в диапазоне доходов 1200 – 2100 евро с прежних 34,5 процентов до 22 процентов. Другими словами, речь идет об отмене так называемого «налогового горба».