«Встречи с начальством»: реклама «Ээсти 200» вызвала вопросы у избирателей

На листовке большими буквами написано: «Встречи с начальством». Таким образом всех желающих призывали прийти на встречи с высокопоставленными членами партии «Ээсти 200» - министром образования и науки Кристиной Каллас, министром экономики Тийтом Рийсало и министром иностранных дел Маргусом Цахкна.

Такая реклама вызвала у многих недоумение и бурные обсуждения в соцсетях: неужели партия называет министров начальством людей? Один из пользователей Facebook посчитал, что это очередной провал рекламщиков «Ээсти 200» и припомнил партии старую противоречивую рекламу в центре Таллинна, призывавшую эстонцев и русских стоять отдельно на автобусной остановке. Некоторые предположили, что дело может быть просто в неверном переводе.