Предвыборная рекламная листовка «Ээсти 200» вызвала у многих негодование. Но, как оказалось, под начальством в партии вовсе не подразумевали министров.
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«Встречи с начальством»: реклама «Ээсти 200» вызвала вопросы у избирателей
На листовке большими буквами написано: «Встречи с начальством». Таким образом всех желающих призывали прийти на встречи с высокопоставленными членами партии «Ээсти 200» - министром образования и науки Кристиной Каллас, министром экономики Тийтом Рийсало и министром иностранных дел Маргусом Цахкна.