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МИД Эстонии ответил организаторам конференции «Прибалтийский фашизм»

rus.postimees.ee
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Здание МИД Эстонии в Таллинне.
Здание МИД Эстонии в Таллинне. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Министерство иностранных дел не обращает внимания на дезинформацию и пропаганду России, сообщили Rus.Postimees во внешнеполитическом ведомстве Эстонии в ответ на просьбу прокомментировать петербургскую конференцию, где было заявлено о необходимости трибунала над властями стран Балтии.

«Мы знаем, что Россия продолжает активно распространять дезинформацию и пропаганду. В то же время очевидно, что зона охвата этой пропаганды становится все более узкой из-за глобальной осведомленности о военных преступлениях, совершенных Россией», - сообщили Rus.Postimees в МИД Эстонии после того, как в Санкт-Петербурге участники конференции, организованной местными властями, заявили о неминуемости трибунала в отношении политиков стран Балтии.

Rus.Postimees рассказывал о том, что участники мероприятия, которое было поддержано МИД РФ, утверждали, что трибунал может пройти в петербургской тюрьме «Кресты-2». Участник мероприятия, эстонский бизнесмен и соратник арестованного Айво Петерсона Олег Иванов, называя власти Эстонии «неонацистами», призвал власти России готовиться к защите русскоязычного населения Эстонии.

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