МИД Эстонии ответил организаторам конференции «Прибалтийский фашизм»

«Мы знаем, что Россия продолжает активно распространять дезинформацию и пропаганду. В то же время очевидно, что зона охвата этой пропаганды становится все более узкой из-за глобальной осведомленности о военных преступлениях, совершенных Россией», - сообщили Rus.Postimees в МИД Эстонии после того, как в Санкт-Петербурге участники конференции, организованной местными властями, заявили о неминуемости трибунала в отношении политиков стран Балтии.