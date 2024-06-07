Государство выставило на аукцион железнодорожную компанию Operail с целью продать все направления деятельности железнодорожной компании. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Государство выставило убыточное предприятие на аукцион
Operail лишилась основного источника дохода и понесла большие убытки после прекращения поставок из России.
Вчера кабинет министров одобрил предложение Министерства климата о проведении открытого аукциона с целью приватизации всего бизнеса Operail. Грузовой и ремонтный бизнес Operail выставлен на продажу вместе с активами, лицензиями, контрактами, сотрудниками и брендом Operail.
Член правления Operail Мерле Курвитс сообщила, что компания подходит к приватизации с позитивным настроем.
Финансовое состояние компании, однако, не столь позитивно. Когда Operail по указанию правительства прекратила перевозки грузов из России и Беларуси, объемы упали на 70%. Предприятию пришлось сократить половину штата.
Кроме того, по распоряжению государства компания вынуждена была выйти из финского бизнеса грузовых перевозок и продать подразделение по аренде вагонов.
AS Operail — это концерн железнодорожных предприятий с международной историей, полностью принадлежащий Эстонскому государству. В 2021 году собственник принял решение выйти из тех направлений бизнеса Operail, которые не являются стратегически важными для государства — аренды вагонов и грузоперевозок в Финляндии. Выход из этих бизнесов был завершен к началу 2023 года, компания продолжила заниматься грузоперевозками в Эстонии, а также обслуживанием и ремонтом подвижного состава. В феврале 2024 года правительство приняло принципиальное решение приватизировать оставшиеся бизнес-направления Operail.
Чистый убыток Operail составил 15,7 млн евро в 2022 году и 19,2 млн евро в 2023 году. В первом квартале этого года к нему добавился убыток в 1,8 млн евро. Рауль Тоомсалу, давний руководитель Operail, покинул свой пост в конце прошлого года.
«Тем не менее, нам удалось сохранить наибольшую долю рынка грузовых перевозок на эстонской железной дороге (Eesti Raudtee), – сказала Курвитс. – Покупатель получит высококомпетентную компанию с хорошим потенциалом – стратегическими возможностями для расширения и получения прибыли».
Для нахождения покупателя будет проведен двухэтапный аукцион, который начнется 7 июня. Для участия в аукционе необходимо доказать свою реальную заинтересованность и возможность приобрести активы, а также подписать соглашение о конфиденциальности.
На первом этапе покупатели могут ознакомиться с первоначальным информационным пакетом и подать ни к чему не обязывающее предложение. Инвесторам, прошедшим на второй этап, будет предоставлена дополнительная информация, на основании которой покупатели смогут подать обязывающее предложение.
Владелец, совет, правление и сотрудники Operail не могут участвовать в аукционе.