Государство выставило убыточное предприятие на аукцион

Operail лишилась основного источника дохода и понесла большие убытки после прекращения поставок из России.

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Вчера кабинет министров одобрил предложение Министерства климата о проведении открытого аукциона с целью приватизации всего бизнеса Operail. Грузовой и ремонтный бизнес Operail выставлен на продажу вместе с активами, лицензиями, контрактами, сотрудниками и брендом Operail.

Член правления Operail Мерле Курвитс сообщила, что компания подходит к приватизации с позитивным настроем.

Финансовое состояние компании, однако, не столь позитивно. Когда Operail по указанию правительства прекратила перевозки грузов из России и Беларуси, объемы упали на 70%. Предприятию пришлось сократить половину штата.

Кроме того, по распоряжению государства компания вынуждена была выйти из финского бизнеса грузовых перевозок и продать подразделение по аренде вагонов.

AS Operail — это концерн железнодорожных предприятий с международной историей, полностью принадлежащий Эстонскому государству. В 2021 году собственник принял решение выйти из тех направлений бизнеса Operail, которые не являются стратегически важными для государства — аренды вагонов и грузоперевозок в Финляндии. Выход из этих бизнесов был завершен к началу 2023 года, компания продолжила заниматься грузоперевозками в Эстонии, а также обслуживанием и ремонтом подвижного состава. В феврале 2024 года правительство приняло принципиальное решение приватизировать оставшиеся бизнес-направления Operail.