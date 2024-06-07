Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 225 миллионов долларов, пишет «Медуза» со ссылкой на NBC.
Байден извинился перед Зеленским за то, что США задержали помощь Украине. Он пообещал помощь на 225 миллионов долларов
Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции Байден впервые принес публичные извинения за задержку поставок военной помощи США, из-за чего Россия добилась успехов на поле боя. Также он заверил украинского президента, что США продолжат поддерживать Украину.
По данным Associated Press, в новый пакет военной помощи вошли, среди прочего, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также минометные системы и артиллерийские снаряды.
Конгресс США с осени 2023 года не мог согласовать законопроект о национальной безопасности, предусматривающий выделение 61 миллиарда долларов на военную помощь Украине.
Документ был принят только в конце апреля 2024 года. Из-за промедлений в принятии законопроекта ВСУ столкнулись с острым дефицитом боеприпасов, а ВС РФ удалось продвинуться на ряде направлений.