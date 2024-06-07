Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил об ограблении в Кесклинне, а также о нарушении общественного порядка в Ласнамяэ. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о ДТП на Таллинской окружной дороге и о загрязнении нефтепродуктами на Сааремаа.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Ограбление в Кесклинне, ДТП на Таллинской окружной дороге, загрязнение нефтепродуктами на Сааремаа
Насилие
6 июня поступило сообщение, что 36-летний мужчина избил 74-летнего и нарушил общественный порядок на улице Махтра в Ласнамяэ. Полиция задержала нападавшего.
6 июня поступило сообщение, что мужчина избил свою 49-летнюю бывшую сожительницу на даче в деревне Лехола.
7 июня в полицию поступило сообщение, что в Нарва-Йыэсу во время совместного распития спиртных напитков был избит 36-летний мужчина. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания первой помощи.
6 июня в полицию поступило сообщение с Таллиннского шоссе в Нарве, где во время конфликта пьяный 37-летний мужчина избил своего отца. Сотрудники полиции задержала нападавшего.
6 июня в полицию поступило сообщение, что в квартире на улице Кренхольми в Нарве, 31-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения бросила стакан в своего сожителя во время ссоры. Медики оказали мужчине первую помощь на месте, а полицейские задержали женщину.
6 июня в полицию поступило сообщение, что на улице Геолоогия в Силламяэ 67-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру своей бывшей жены за вещами, но не захотел оттуда уходить и напал на нее. Полицейские задержали мужчину, а обстоятельства происшествия будут выясняться в ходе уголовного производства.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Ограбление
6 июня поступило сообщение, что 24-, 20- и 26-летний мужчины ворвались в квартиру на улице Ю. Кундери в Кесклинне, напали на находившегося в квартире мужчину и украли у него ремень и рюкзак. Подозреваемые были задержаны полицией.
Кражи
В полицию поступило сообщение, что в период с 4 по 6 июня в Тарту на улице Мадрузе, с бани на плоту, расположенной на берегу реки Эмайыги, были украдены четыре стула и бронзовый корабельный колокол. Ущерб составил около 370 евро.
В полицию поступило сообщение, что из дома в деревне Рыху на Лалли-теэ украли телевизор и магнитофон. Ущерб составил около 1800 евро.
В полицию поступило сообщение, что в период с 3 по 4 июня в Тарту, у здания на улице Вакзали, был украден велосипед Kross Hexagon. Ущерб составил около 350 евро.
В полицию поступило сообщение, что 5 июня из магазина на улице Вакзали в Вильянди был украден черный бумажник с документами и наличными. Точный ущерб устанавливается.
В Раквере из дома на бульваре Яама украли черно-красный горный велосипед Drag 29 Hardy 3.0. Ущерб от кражи составил около 540 евро.
В ночь на 6 июня из дома на улице Няйтузе в Раквере был украден мотор лодки. Ущерб от кражи составил около 4 000 евро. Полиция задержала двух подозреваемых.
Безопасность на границе
За прошедшие сутки в пограничном пункте «Лухамаа» был запрещен въезд в страну гражданину России, так как были подозрения, что он может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашего государства. Иностранцу был оформлен запрет на въезд, и он был отправлен обратно в Россию.
6 июня сотрудники пограничной и миграционной службы Лыунаской префектуры проверили предприятия в Вырумаа и Пылвамаа на предмет законности нахождения и работы их сотрудников в Эстонии. Было проверено 17 юридических и 85 физических лиц. В ходе проверки выяснилось, что трудоустройство одного человека не было зарегистрировано в регистре трудоустройства Налогово-таможенного департамента. Информация о нарушении была передана коллегам из Налогового департамента.
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили четырех граждан России, одного гражданина Казахстана, одного гражданина Украины и одного гражданина Грузии.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
ДТП
Накануне вечером на улице Ярвевана в Таллинне произошло ДТП с участием работающего на газе городского автобуса компании Tallinna Linnatransport и легкового автомобиля. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
6 июня в 08:35 спасатели выехали в деревню Раэ волости Раэ на Таллиннскую окружную дорогу, где произошло столкновение двух транспортных средств. Спасатели Юри сняли с машин клеммы с аккумуляторов, и бригада скорой помощи осмотрела одного водителя на месте, а второго доставили в больницу. Полиция продолжила разбираться с инцидентом.
Пожар
6 июня в 18:05 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну в деревне Йыгисоо волости Сауэ на обочине дымится легковой автомобиль. Водитель успел снять клеммы с аккумулятора, но при прибытии спасателей Кейла уже было видно возгорание в моторном отсеке и салоне. Пожар был потушен водой и пеной. Никто не пострадал. Вероятно, причиной возгорания стала неисправность в электрической системе автомобиля.
7 июня в 6:22 в районе Ахтме города Кохтла-Ярве на бульваре Тооме был замечен дым из окна многоквартирного дома. К моменту прибытия спасателей житель самостоятельно потушил горящий диван и одеяло и вынес одеяло на улицу. С жителем все было в порядке. В квартире был дымовой датчик, который не сработал при пожаре. Спасатели провели разъяснительную работу, объяснив, что о пожаре вовремя сообщает только исправный и правильно установленный дымовой датчик.
6 июня в 21:20 спасатели получили вызов к промышленному зданию на улице Тёёстуспарки в поселок Винни, где прохожий заметил дым, исходящий из-за дверей здания. Спасатели в противодымном снаряжении вошли в заполненный дымом длинный гараж, где обнаружили горящий грузовик. К 21:49 распространение огня было остановлено, а работы по тушению завершены к 22:47. Помещения были проверены, и огонь не распространился на другие помещения.
7 июня в 00:03 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Сооалусте волости Кехтна открытым пламенем горит жилой дом, а рядом находятся баня и автоприцеп. В момент пожара людей в доме не было. Из-за интенсивного горения спасатели не смогли войти в дом и начали тушить его снаружи, одновременно защищая от возгорания соседнее строение и автоприцеп. Огонь удалось локализовать к 01:06. Работы по разборке облицовки дома, открытию конструкций и тушению очагов пожара завершились в 06:53. Распространение огня на соседние здания удалось предотвратить. Причина пожара пока неизвестна.
Прочее
6 июня спасатели помогли собрать легкие нефтепродукты, загрязнившие побережье деревни Калласте на Сааремаа. Департамент окружающей среды провел анализы, и спасатели совместно с местным самоуправлением собрали около 300 килограммов загрязненных водорослей с прибрежной полосы длиной примерно 900 метров. Причина загрязнения Спасательному департаменту неизвестна.