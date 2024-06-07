СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Ограбление в Кесклинне, ДТП на Таллинской окружной дороге, загрязнение нефтепродуктами на Сааремаа

Кражи

В полицию поступило сообщение, что в период с 4 по 6 июня в Тарту на улице Мадрузе, с бани на плоту, расположенной на берегу реки Эмайыги, были украдены четыре стула и бронзовый корабельный колокол. Ущерб составил около 370 евро.

В полицию поступило сообщение, что из дома в деревне Рыху на Лалли-теэ украли телевизор и магнитофон. Ущерб составил около 1800 евро.

В полицию поступило сообщение, что в период с 3 по 4 июня в Тарту, у здания на улице Вакзали, был украден велосипед Kross Hexagon. Ущерб составил около 350 евро.

В полицию поступило сообщение, что 5 июня из магазина на улице Вакзали в Вильянди был украден черный бумажник с документами и наличными. Точный ущерб устанавливается.

В Раквере из дома на бульваре Яама украли черно-красный горный велосипед Drag 29 Hardy 3.0. Ущерб от кражи составил около 540 евро.

В ночь на 6 июня из дома на улице Няйтузе в Раквере был украден мотор лодки. Ущерб от кражи составил около 4 000 евро. Полиция задержала двух подозреваемых.

Безопасность на границе

За прошедшие сутки в пограничном пункте «Лухамаа» был запрещен въезд в страну гражданину России, так как были подозрения, что он может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашего государства. Иностранцу был оформлен запрет на въезд, и он был отправлен обратно в Россию.