В Финляндии посчитали детей: впервые в истории семейной статистики их стало меньше миллиона

По данным Статистического центра Финляндии, в 2023 году в стране впервые за все время число детей составило ниже миллиона. Как говорится в исследовании, население страны еще растет за счет миграции, но структура населения меняется так, что скоро число пожилых людей будет в несколько раз превышать количество людей трудоспособного возраста.

Финны также стали значительно реже вступать в брак. Если в 1993 году самой типичной формой семьи была супружеская пара и дети, спустя 20 лет это в основном супруги без детей. Сегодня меньше финнов возрастом 25-34 года живут в браке, и больше – в гражданском браке. В 1993 году 48% женщин и 37% мужчин состояли в браке. Спустя 20 лет, только 25% женщин и 17% мужчин находятся в официальном статусе супруга.

При этом число семей в 2023 году немного выросло. Согласно Статистическому центру, в конце года в Финляндии насчитывалось в общей сложности 1 466 954 семей, что на 2 186 семей больше, чем в предыдущий год.

Количество семей возросло за счет украинцев, прописанных в муниципалитетах Финляндии. В 2023 году в Финляндии проживало всего 28 100 украинцев, из которых 10 177 входили в семьи.

На конец 2023 года 7 процентов семей в Финляндии были полностью иноязычными, и 3 процента – такими, где один из супругов говорит на финском, а другой – на иностранном языке.