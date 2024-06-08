Число детей в Финляндии впервые опустилось ниже миллиона. Об этом сообщает Yle, отмечая, что рождаемость снижается в стране особенно быстрыми темпами.
В Финляндии посчитали детей: впервые в истории семейной статистики их стало меньше миллиона
По данным Статистического центра Финляндии, в 2023 году в стране впервые за все время число детей составило ниже миллиона. Как говорится в исследовании, население страны еще растет за счет миграции, но структура населения меняется так, что скоро число пожилых людей будет в несколько раз превышать количество людей трудоспособного возраста.
Финны также стали значительно реже вступать в брак. Если в 1993 году самой типичной формой семьи была супружеская пара и дети, спустя 20 лет это в основном супруги без детей. Сегодня меньше финнов возрастом 25-34 года живут в браке, и больше – в гражданском браке. В 1993 году 48% женщин и 37% мужчин состояли в браке. Спустя 20 лет, только 25% женщин и 17% мужчин находятся в официальном статусе супруга.
При этом число семей в 2023 году немного выросло. Согласно Статистическому центру, в конце года в Финляндии насчитывалось в общей сложности 1 466 954 семей, что на 2 186 семей больше, чем в предыдущий год.
Количество семей возросло за счет украинцев, прописанных в муниципалитетах Финляндии. В 2023 году в Финляндии проживало всего 28 100 украинцев, из которых 10 177 входили в семьи.
На конец 2023 года 7 процентов семей в Финляндии были полностью иноязычными, и 3 процента – такими, где один из супругов говорит на финском, а другой – на иностранном языке.
«После климатического кризиса, на мой взгляд, рождаемость - это вторая крупнейшая проблема, на которой политикам надо сфокусироваться», – считает ведущий исследователь Венла Берг из Ассоциации гражданского населения.
В Эстонии рождаемость также упала до рекордно низкого уровня. В прошлом году число рожденных детей и удельный коэффициент рождаемости упали в Эстонии до самого низкого уровня за столетие, по данным информационной системы случаев беременности, опубликованные Институтом развития здоровья (TAI).
В 2023 году в Эстонии родилось 10 769 детей, что на 802 меньше, чем в предыдущем году. По состоянию на 1 января 2023 года в Эстонии проживало 269 111 детей в возрасте до 17 лет, доля которых составила 19,7% населения.
Согласно исследованию, опубликованному в апреле в журнале The Lancet, резкое снижение уровня рождаемости будет продолжаться в следующем веке во всем мире, и всего через 25 лет более двух третей стран столкнутся с сокращением численности населения.
Прогнозы показывают, что к 2100 году в 198 странах уровень рождаемости будет ниже уровня смертности. К 2050 году самый высокий уровень рождаемости в мире будет в Чаде и Нигере, а к 2100 году - в Самоа и Тонга. К 2100 году каждый второй ребенок будет рождаться в Африке, на которую уже в 2021 году приходилась треть всех детей в мире.