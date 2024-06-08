По словам одного из руководителей фонда «Либеральный гражданин» (SALK) Тармо Юристо, явка в Ида-Вирумаа говорит нам о том, что находящийся под стражей за госизмену Айво Петерсон может добиться на выборах в Европарламент гораздо больших успехов, чем предполагают предвыборные опросы.
Айво Петерсон может добиться гораздо больших успехов, чем предполагают предвыборные опросы
«Бросается в глаза, что активность голосования посредством бумажного бюллетеня (электронное голосование, к сожалению, нельзя отследить по уездам в динамике) в Ида-Вирумаа значительно выше, чем в прошлый раз. Это странно по ряду причин, включая, конечно, тот простой факт, что обычно вероятность явки русскоязычного избирателя намного ниже среднего», - написал Юристо.
По его словам, сейчас в Ида-Вирумаа уже отдано более 80 процентов голосов по сравнению с общим количеством голосов за 2019 год.
«Поэтому у меня есть предчувствие, что Айво Петерсон покажет гораздо лучшие результаты, чем ему предсказывают опросы», - написал Юристо.