Айво Петерсон может добиться гораздо больших успехов, чем предполагают предвыборные опросы

«Бросается в глаза, что активность голосования посредством бумажного бюллетеня (электронное голосование, к сожалению, нельзя отследить по уездам в динамике) в Ида-Вирумаа значительно выше, чем в прошлый раз. Это странно по ряду причин, включая, конечно, тот простой факт, что обычно вероятность явки русскоязычного избирателя намного ниже среднего», - написал Юристо.