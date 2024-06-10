Кто будет определять политику ЕС в ближайшие пять лет? О чем говорят результаты выборов в Эстонии? Против чего голосовал избиратель?
ИТОГИ ВЫБОРОВ ⟩ Райво Варе: кошмар для реформистов, мечта для "Отечества", центристы могут похлопать себя по плечу
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по политическим и экономическим вопросам Райво Варе.
Фрагмент беседы:
– Подведем итоги евровыборов в Эстонии. Победила партия «Отечество», центристы – не проиграли, реформистам аукнулось отторжение Ансипа, а «Ээсти 200» потерпела крах, собрав всего 2,6% голосов – меньше Айво Петерсона (3,1%) и Партии правых (6,8%). Какие выводы можно сделать?
– Партия Isamaa осуществила свою мечту, а для реформистов эти выборы превратились в кошмар. Евровыборы в Эстонии оказались, по сути, не европейскими выборами. Это было голосование по внутренней политике, или вотум о доверии правящей коалиции во главе с Партией реформ. На этом построили свою кампанию многие оппоненты.
Это означает, что члены правящей коалиции будут вынуждены задуматься о произошедшем и скорректировать курс, либо это аукнется им на ближайших местных выборах.
Центристы могут похлопать себя по плечу, они не провалились, хотя многие им это пророчили. Реформисты должны задуматься, но не похоже, чтобы они этим занялись. Радикальные выводы придется сделать «Ээсти 200», их выступление на выборах – это провал. Партия уйдет в небытие, если ничего не предпримет.
– Срочной смены председателя «Ээсти 200» будет достаточно?
– Не только это. Следует скорректировать курс, сделать выводы в отношении некоторых лиц на других ключевых постах в правительстве, изменить правила игры. Партия начинает отрываться не только от избирателя, но и от части своих членов. Это опасно. И мы это проходили на примере партии Res Publica. Полное дежа вю! Феномен неоправдавшихся надежд избирателей – это самое страшное в политике. Реформисты сейчас частично этим уже тоже страдают.
– Эстония могла бы пойти по примеру Франции, объявив внеочередные выборы?
– Нет! У нас очень сложно вызвать внеочередные выборы. Мы этого не хотели, когда создавалась Конституция, я тоже участвовал в процессе ее написания. В начале 90-х нашей целью было избежать постоянной политической нестабильности, которая может быть связана с внеочередными выборами. Так что теперь на практике внеочередные выборы в Эстонии практически невозможны.
– Против чего голосовал наш избиратель?
– Протестные голоса принадлежат тем, кто не одобряет текущую внутреннюю политику. Евровыборы были использованы для того, чтобы озвучить насущные проблемы. На этом построили свою кампанию оппозиционное «Отечество», входящие в коалицию социал-демократы, получившая перспективы на следующих выборах Партия правых и другие.
– Против чего голосовали жители Ида-Вирумаа? Почти весь урожай голосов там собрали трое политиков – Михаил Кылварт, Айво Петерсон и Яна Тоом…
– Кылварт и Тоом сделали результат на том, что центристы традиционно являются для избирателей Ида-Вирумаа наиболее предпочтительным выбором. Если у Тоом бывали в этом регионе и победы, и провалы, то Кылварт очень хорошо выглядит в глазах идавирусцев: он был успешным мэром большого города, руководит Центристской партией, уравновешенный, спокойный, а также крепкий хозяйственник.
В случае с Петерсоном сильнейшей мотивацией для избирателя стала боязнь войны. Однако, если в эстонском сегменте эта боязнь выливается в желание противостоять войне, то среди русскоязычных, особенно в Ида-Вирумаа, где экономика очень сильно пострадала, проповедуется другой подход. Это выражается в желании вернуться в те времена, когда всё было хорошо, и для этого нужен немедленный мир, а мир – это главный лозунг Петерсона.
– На что еще был рассчитан проект «Айво Петерсон»? Сработал ли он до конца?
– До конца этот проект не сработал, но выявил определенную поддержку в обществе. Думаю, что этот проект никуда не денется и будет продолжаться. Это одна из составляющих гибридной войны Москвы.
Подробнее в повторе!
- Что определило итоги выборов?
- Как будет происходить распределение власти в ЕС?
- Что дальше? Насколько изменится европейский курс?
- О чем говорят итоги выборов в Эстонии?
- Удивил ли расклад голосов в Ида-Вирумаа?
- Каковы европейские перспективы Каи Каллас?
- Грядут ли изменения в правительстве Эстонии?