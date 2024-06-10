ИТОГИ ВЫБОРОВ Райво Варе: кошмар для реформистов, мечта для "Отечества", центристы могут похлопать себя по плечу

– Эстония могла бы пойти по примеру Франции, объявив внеочередные выборы?

– Нет! У нас очень сложно вызвать внеочередные выборы. Мы этого не хотели, когда создавалась Конституция, я тоже участвовал в процессе ее написания. В начале 90-х нашей целью было избежать постоянной политической нестабильности, которая может быть связана с внеочередными выборами. Так что теперь на практике внеочередные выборы в Эстонии практически невозможны.

– Против чего голосовал наш избиратель?

– Протестные голоса принадлежат тем, кто не одобряет текущую внутреннюю политику. Евровыборы были использованы для того, чтобы озвучить насущные проблемы. На этом построили свою кампанию оппозиционное «Отечество», входящие в коалицию социал-демократы, получившая перспективы на следующих выборах Партия правых и другие.

– Против чего голосовали жители Ида-Вирумаа? Почти весь урожай голосов там собрали трое политиков – Михаил Кылварт, Айво Петерсон и Яна Тоом…

– Кылварт и Тоом сделали результат на том, что центристы традиционно являются для избирателей Ида-Вирумаа наиболее предпочтительным выбором. Если у Тоом бывали в этом регионе и победы, и провалы, то Кылварт очень хорошо выглядит в глазах идавирусцев: он был успешным мэром большого города, руководит Центристской партией, уравновешенный, спокойный, а также крепкий хозяйственник.

В случае с Петерсоном сильнейшей мотивацией для избирателя стала боязнь войны. Однако, если в эстонском сегменте эта боязнь выливается в желание противостоять войне, то среди русскоязычных, особенно в Ида-Вирумаа, где экономика очень сильно пострадала, проповедуется другой подход. Это выражается в желании вернуться в те времена, когда всё было хорошо, и для этого нужен немедленный мир, а мир – это главный лозунг Петерсона.

– На что еще был рассчитан проект «Айво Петерсон»? Сработал ли он до конца?

– До конца этот проект не сработал, но выявил определенную поддержку в обществе. Думаю, что этот проект никуда не денется и будет продолжаться. Это одна из составляющих гибридной войны Москвы.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: против чего голосовал избиратель? Фото: Mihkel Maripuu

Что определило итоги выборов?

Как будет происходить распределение власти в ЕС?

Что дальше? Насколько изменится европейский курс?

О чем говорят итоги выборов в Эстонии?

Удивил ли расклад голосов в Ида-Вирумаа?

Каковы европейские перспективы Каи Каллас?

Грядут ли изменения в правительстве Эстонии?