В понедельник утром стали известны результаты выборов в Европарламент. Rus.Postimees поинтересовался у нарвитян, голосовали ли они, за кого и как в целом оценивают результаты.
ОПРОС ⟩ «Все они там не без греха»: нарвитяне оценили результаты выборов в Европарламент
В этом году наименьшая избирательная активность была именно в Ида-Вирумаа, где голосовали лишь 33,6% избирателей. Это может объясняться не только низкой политической культурой граждан, но и тем, что на территории Ида-Вирумаа проживает больше лиц без гражданства или лиц с русским гражданством.
Во время опроса в Нарве примерно 70% респондентов заявили, что не голосовали, так как не имеют права голоса.
Любовь
Я не очень довольна получившимися результатами. Считаю вполне нормальным тот факт, что Айво Петерсон получил 11 тысяч голосов, а вот про результаты Марины Кальюранд ничего не скажу. Мне кажется, что в Ида-Вирумаа такая низкая явка потому, что люди не хотят ни за кого голосовать, и у каждого на это свои причины.
Вера
Я очень довольна результатами, потому что сама голосовала за Михаила Кылварта. Этот человек знает свое дело, он неравнодушен, его не нужно мотивировать и он болеет за народ. Я и пошла голосовать потому, что хотела отдать ему свой голос. Мне бы хотелось, чтобы в парламенте Кылварт отстаивал позицию русскоязычных граждан в Эстонии, и, мне кажется, что ему это тоже важно.
Что касается голосов Петерсона, тут я думаю, что эти голоса ему достались от других. А Катри Райк набрала так мало голосов в Нарве потому, что она не справилась со своими предвыборными обещаниями, и вообще, не женское это дело. Психология другая должна быть, повернутая к народу.
Роман
Я не голосовал, и считаю, что никакого смысла в этом нет. Я не знаю этих людей, у меня к ним нет доверия, постоянно слышу о том, что эти политики говорят одно, а делают другое. Мне даже на почту приходят сообщения с приглашением голосовать, а толку? Я ни в какой партии не состою и политически активным себя не считаю. Поэтому я и не голосую - мне кажется, что люди, которы представляют страну в Европарламенте, действительно могут на что-то повлиять, и не хочется отдать голос кому-то не тому.
Иметь гражданскую позицию важно, но в ней тоже нужно быть уверенным. Было бы неплохо, если бы молодых людей больше просвещали в вопросах политики.
Анонимный нарвитянин
Считаю, что никакого смысла эти голосования не имеют, и все уже давно решено за нас. Я не удивляюсь, что Петерсон получил так много голосов, ведь все они там купленные, все не без греха. Да и вы сами видите, что творится у нас в стране.
Дарья
В целом я довольна результатами, если не считать голоса, отданные за Петерсона. Это немного странно, учитывая, что он подсудный. Сама я голосовала за Кылварта - я работаю в горуправе, наши мэр и вице-мэр - центристы, мы видим, что они многое делают для города, стараются. Верю, что Кылварт сможет помочь репутации центристов, находясь в Европарламенте.
Что касается Катри Райк, то я не удивлена, что в Нарве за нее проголосовало мало людей. Я с ней работала и была свидетелем того, как она не выполняла предвыборные обещания, и из-за этого она потеряла голоса. Многие мои коллеги, которые на местных выборах голосовали за нее, теперь сделали другой выбор.
Игорь
Результаты вполне закономерные. Петерсон получил протестные голоса. Сам я не думаю, что конкретно мой голос что-то изменит, но голосовал из чувства противоречия. Поскольку голоса часто передаются, в общем можно сказать, что ты всегда голосуешь за группу людей, а не за кого-то конкретного. Но голосовать нужно обязательно, потому что нет другого способа оказать хоть какое-то минимальное влияние на происходящее.
Я ходил голосовать на участок, у меня нет оснований не доверять электронной системе, но и оснований доверять ей тоже нет. Мы же помним предыдущие выборы с неожиданно большим скачком голосов посреди ночи...
Людмила
Я сама голосовала за Айво Петерсона, потому что он за мир. Ничего страшного, что он подсудный, хотя думаю, что ему это как-то помешало. Я не считаю, что он сделал что-то очень плохое. Я знаю Петерсона очень хорошо, и знала до выборов. Он не понимает, почему в Эстонии висит флаг Украины, и я тоже не понимаю. Петерсон ничего крамольного не говорит, он хочет торговать, как раньше торговали, жить, как раньше жили. Мне все равно, что происходит в Украине, мне интересно, что происходит в Эстонии, поэтому мне хотелось, чтобы он тоже попал в Европарламент.