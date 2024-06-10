ОПРОС «Все они там не без греха»: нарвитяне оценили результаты выборов в Европарламент

В этом году наименьшая избирательная активность была именно в Ида-Вирумаа, где голосовали лишь 33,6% избирателей. Это может объясняться не только низкой политической культурой граждан, но и тем, что на территории Ида-Вирумаа проживает больше лиц без гражданства или лиц с русским гражданством.

Во время опроса в Нарве примерно 70% респондентов заявили, что не голосовали, так как не имеют права голоса.

Любовь. Фото: Диана Харламова

Любовь

Я не очень довольна получившимися результатами. Считаю вполне нормальным тот факт, что Айво Петерсон получил 11 тысяч голосов, а вот про результаты Марины Кальюранд ничего не скажу. Мне кажется, что в Ида-Вирумаа такая низкая явка потому, что люди не хотят ни за кого голосовать, и у каждого на это свои причины.

Вера. Фото: Диана Харламова

Вера

Я очень довольна результатами, потому что сама голосовала за Михаила Кылварта. Этот человек знает свое дело, он неравнодушен, его не нужно мотивировать и он болеет за народ. Я и пошла голосовать потому, что хотела отдать ему свой голос. Мне бы хотелось, чтобы в парламенте Кылварт отстаивал позицию русскоязычных граждан в Эстонии, и, мне кажется, что ему это тоже важно.