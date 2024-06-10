ОПРОС «Тоом перегорела», «Петерсону не доверяю», «Реформисты обманули», «Кылварт хорошо управлял Таллинном»: жители Ласнамяэ об итогах выборов

Сергей, 52 года, родился и вырос в Эстонии

Я голосовал за Петерсона. Я за человека, который против войны. Я тоже против войны. А нас тянут в войну. Реформисты нас упорно тянут в войну, начиная с 2006 года. Когда они приходят к власти, что происходит в экономике? Разруха. Рушат все, что могут. Сейчас пришли и опять рушат. Центристы засиделись. Они были еще ничего, когда был Сависаар. А сейчас слишком зажрались и оборзели. Петерсон поступил нечестно, не сказав избирателям, что он не сможет быть депутатом, даже в случае победы? А не важно. Зато он оттянул часть голосов у реформистов и центристов. Это хорошо. Я - за мир. А то мне уже коллеги и соседи эстонцы говорят: «Вот будем с тобой Серега в разных окопах скоро сидеть». Дураки что ли? Хотите сидеть в окопах - сидите. Я не хочу. И это началось с тех пор, как реформисты снова пришли. Партия реформ - разрушители. Эстония - моя родина. Я родину люблю. И зла ей не желаю.