Как русскоязычные жители Таллинна воспринимают итоги прошедших выборов и каких кандидатов им не хватает, Rus.Postimees узнал утром в понедельник, когда уже были известны имена тех, кто победил и проиграл в борьбе за мандаты депутатов Европарламента.
ОПРОС ⟩ «Тоом перегорела», «Петерсону не доверяю», «Реформисты обманули», «Кылварт хорошо управлял Таллинном»: жители Ласнамяэ об итогах выборов
Корреспондент Rus.Postimees утром 10 июня отправился в Ласнамяэ, чтобы узнать у местных жителей их отношение к результатам Центристской партии, Партии реформ и Айво Петерсона на выборах в Европарламент. Каждый второй прохожий отказался общаться, ссылаясь на отсутствие права голоса из-за отсутствия эстонского гражданства. Из тех, кто ответил, согласие на фотографирование дали лишь трое собеседников.
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Эльвира, женщина средних лет
Партия реформ показала себя с момента выборов 2023 года. Было очевидно, что они потеряют голоса. Центристы могут радоваться, что так получилось, что они сохранили мандат. Я считаю, что они - довольно честная партия. Совсем честных не бывает… Но эта партия в социальной политике делает больше других. Айво Петерсон сыграл на травле и национализме против русских. Он играл на чувствах людей, но не думаю, что он сделал бы с этим что-то на самом деле. Получается, что Петерсон просто забрал голоса центристов. Какой смысл? Смысла не было. Его бы все равно не выпустили из тюрьмы. Кылварт или Тоом? Я не знаю, что сможет делать Кылварт, если он останется здесь, хотя вообще в Эстонии много дел. А в Европарламенте Кылварт сможет сделать меньше, чем здесь. Но и Тоом я бы не хотела там видеть. Мне кажется, что она не достойна. Не вижу результатов ее деятельности на посту евродепутата.
Сергей, 52 года, родился и вырос в Эстонии
Я голосовал за Петерсона. Я за человека, который против войны. Я тоже против войны. А нас тянут в войну. Реформисты нас упорно тянут в войну, начиная с 2006 года. Когда они приходят к власти, что происходит в экономике? Разруха. Рушат все, что могут. Сейчас пришли и опять рушат. Центристы засиделись. Они были еще ничего, когда был Сависаар. А сейчас слишком зажрались и оборзели. Петерсон поступил нечестно, не сказав избирателям, что он не сможет быть депутатом, даже в случае победы? А не важно. Зато он оттянул часть голосов у реформистов и центристов. Это хорошо. Я - за мир. А то мне уже коллеги и соседи эстонцы говорят: «Вот будем с тобой Серега в разных окопах скоро сидеть». Дураки что ли? Хотите сидеть в окопах - сидите. Я не хочу. И это началось с тех пор, как реформисты снова пришли. Партия реформ - разрушители. Эстония - моя родина. Я родину люблю. И зла ей не желаю.
А кто поедет от центристов в Брюссель, мне по фигу. Они мне надоели. Они все ж**** вертят. Посмотрите на Ратаса. Они бога не боятся. Они даже не верят в него. Они думают, что, когда умрут, просто станет темно. Не станет. Там с каждого спросят.
Любовь, пенсионерка
Голосовала за центристов. Побоялась голосовать за Айво Петерсона, потому что его не выпустят из тюрьмы, хоть муж и говорил, что все равно за него надо голосовать. Но я за центристов. Я голосовала всегда и неизменно за Кылварта. Про Петерсона задумалась, потому что он больше за русских выступает. Но даже если бы выиграл, не вышел бы. И поэтому снова за Михаила. Часть моих друзей голосовали за Яну. И ехать в Брюссель должна она. Она там не первый год. От нее там больше пользы. А Михаил здесь нужнее. Результат Петерсона говорит о том, что люди, как и я, побоялись голосовать за того, кто не выйдет. Если бы он был на свободе, у него был бы выше результат, конечно. Результат реформистов закономерен. Кая Каллас обманула людей. Доверия нет. Мои знакомые эстонцы в ней разочаровались все.
Виталий, пенсионер
Я на выборы не ходил. В этом нет смысла. Сначала хотел проголосовать за Петерсона, а потом не пошел. Все замазаны там. Не за кого голосовать мне. Дочь проголосовала за соцдемов. За Марину Кальюранд. Но она в Пярну живет. Муж у нее - эстонец. Как мне итоги? Все было известно заранее. Радует только, что у реформистов минус один депутат. Они обманули людей. Душат налогами, а говорили, что не будут этого делать.
Светлана, пенсионерка
Я проголосовала. Знаю, что Петерсон депутатом не станет. Знаю, что у центристов выиграл Кылварт, а реформисты потеряли одного депутата. Не смогу оценить результаты, но я бы оставила Кылварта в Эстонии. Пусть в европарламент едет Тоом. Хотя они оба по-своему молодцы.
Тоомас, мужчина средних лет
Я не стал голосовать в этот раз, но результаты знаю. Реформисты потеряли депутата, потому что не очень хорошо управляют сейчас. Они не оправдали ожиданий. Надо же работать над тем, чтобы выходить из экономических проблем. Бюджет сам себя не спасет. А если говорить о том, кто лучше в Европарламенте, Кылварт или Тоом, то пусть лучше Кылварт едет. Он очень хорошо управлял Таллинном. Думаю, что он больше пользы Эстонии принесет в статусе депутата европарламента.
Ирина, пенсионерка, которая работала программистом и занималась строительным бизнесом
Я голосовала за центристов. Потому что их давят, предают. Видели, кто выиграл выборы? Ратас! И от кого? От Isamaa. Я понимаю, если бы он после центристов пошел в любую другую партию, но он пошел в эту… После Сависаара постоянные предательства. Их травят. Я решила поддержать поэтому, хотя они и не решат ничего… Важно, чтобы выжили. Кылварт или Тоом? Если честно, то от Яны толку там особого не было. Вы сами это понимаете же. Каждый здравомыслящий это понимает. А чисто по-человечески, то Тоом там пообтерлась. Язык английский знает лучше, чем он. Не скажу, что Кылварт мне тут нужен (смеется), но Михаилу там будет трудно.
Я вообще не хотела идти голосовать… Явка показывает, что такие настроения сильны. Но я рада, что у реформистов провал. Они мне не симпатичны очень за русофобию. Я тут жизнь прожила и хочу напомнить, что в оккупационное время, как они теперь говорят, во времена СССР они все здесь учились на эстонском языке. Никто их не заставлял учиться на русском во всех городах. Да, в Ида-Вирумаа эстонских школ было меньше, но они были. И то, что они сейчас запрещают преподавать на русском, меня возмущает. Нужно было готовить учителей эстонского языка с самого начала. Это сделано? Для них главное, что их поддерживает Европа, а на народ им наплевать. Что касается результата Петерсона, то он забрал голоса центристов.
Михаил, 72 года, пенсионер
У меня нет права голоса. Я не хочу терять свои чернобыльские льготы в случае смены гражданства с российского на эстонское. Я - ликвидатор. Но если бы было, я бы голосовал за центристов. На мой взгляд, Кылварт должен остаться здесь. О Петерсоне я даже говорить не хочу. Он не вызывает доверия.
Мария, работница детского садика
Я не пошла на эти выборы, потому что ни одному из тех, кто баллотировался, я не верю. Моего кандидата не допустили, но я не будут говорить его имя. Я бы проголосовала за любого, кто сказал бы, что нынешняя реформа образования - ошибка. Если бы отменили требование знания языка на уровне C1, я бы руками и ногами проголосовала. Я сама педагог в детском саду. Эта реформа сломает всю систему полностью. Теперь работать может кто угодно без образования! Хоть после девятого класса иди работай, лишь бы был носителем языка, и не важно, знает ли человек, что такое психология общения с детьми…
Если вы сейчас переходите только на эстонский, то начинать надо было лет 15 назад с детских садов, чтобы дети смогли в школе учиться. На выходе будет выкинутое поколение несчастных детей. Причем эстонцы думают точно так же. Я была на практике в эстонском саду. Коллеги там в таком же ужасе. Только те, кто идут во власть, этого понимать не хотят. А педагоги куда пойдут, которые по 20 лет работали? Люди же знают язык. Но экзамен там чересчур сложный. Я здесь выросла и не смогла его сдать. Ни один эстонец не сдаст этот экзамен. Там такие слова, которые не используют уже давно!
Инга, женщина средних лет
Результаты выборов мне не говорят ни о чем. Они мне не интересны. Я не пошла голосовать, потому что не вижу среди политиков тех, кто готов встать за интересы Эстонии. Я бы голосовала за тех, кто поднимает промышленность в стране, экономику. Но этого ничего нет. Посмотрите, сколько закрыто предприятий, сколько людей уволено, сколько из них стоят на бирже. Дальше жирный вопрос - а куда мы вообще идем? Мы разъезжаемся! Те, кто могут, работают дальше в Европе. И молодежь уезжает. Почти никто не возвращается потом.
Тоом или Кылварт? Пусть Кылварт едет. Тоом уже перегорела. С другой стороны, Кылварт нужнее здесь… Петерсона знаю. Его результат говорит, что у него есть политическое будущее. Но я хочу сказать о его коллеге Иванове. Он взбаламутил людей, а сам ноги в руки и уехал. Он просто подставил людей, которые за него голосовали. Это не хорошо. Лучше бы сел в тюрьму, освободился и набрал бы еще больше голосов. Но он в России рассказывает, как нас освобождать приедет. Некого тут освобождать, мы и так свободны от всех!