Книжка про недвижку, или История личного успеха

Если автор рассчитывал, что, прочитав книгу, кто-то захочет стать маклером, а собственники домов и квартир пустятся в плаванье по бурным волнам недвижимости самостоятельно, то для этого в книге не хватает элементарной информации. Лишь в конце появляется глава «Работа как жизнь, а жизнь как работа», обещающая конкретные примеры из маклерского опыта. Но их всего три! Если бы в книге было больше конкретных историй, она была бы полезнее и, скажем прямо, интереснее.

Пять лет назад Амбрози издал свою первую книгу, и за это время он наверняка совершил столько сделок, что живой анализ связанных с продажей или арендой недвижимости ситуаций был бы более поучителен, чем абстрактные размышлизмы.

Грамотность прихрамывает

Нет, грамматических ошибок мало. Подумаешь, запятые не там стоят, мягкий знак в глаголах появляется не по правилам, а словно по мановению волшебной палочки, а в заголовках находим «агентство» с одной «Т» или «искусство» с двумя «С», но не там, где надо! «Заключать договорА» тоже как-то не комильфо. А «обязательно-правового закона» на нашем юридическом поле не существует, закон называется обязательственно-правовым. Печалят и неряшливые обороты, которые бы в два счета подправил опытный редактор. А то получается: «думая о недвижимости, если клиент вспоминает ваше имя – это успех», «место в мире риелторской деятельности», «я не строю им мир воздушных замков», «ваш веб-сайт должен отражать вашу экспертизу», и как вишенка на торте - «дедикация к работе».

Есть нелогичность и в терминологии. В Эстонии принято называть посредника по продаже недвижимости маклером, тем более что «черный маклер» воспринимается вообще, как устойчивое словосочетание. Кстати, неплохо бы узнать, есть ли сейчас в нашей стране маклеры-мошенники, или всех уже пересажали? Но вот «маклер» с обложки книги в тексте периодически превращается то в «агента по недвижимости», то в «риелтора». Видимо, в качестве синонима. Мелькнуло в книге даже слово «брокер», которое у нас в сфере недвижимости не используется.

Впрочем, своего читателя книга, конечно, найдет. Если только читатель успеет найти книгу, потому что по данным магазина Apollo в продаже осталось всего несколько экземпляров.