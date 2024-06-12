Книга о недвижимости местного автора, да еще и на русском языке - в наше время редкость. Книга называется «Успешный маклер. История личного успеха и эффективное пособие для начинающих». На обложке изображен сам автор - симпатичный мужчина в офисном костюме, сидящий в позе лотоса. С первой книгой этого автора читатели уже знакомы, она появилась на свет пять лет назад. Поэтому от второй ждешь более глубокого, более развернутого и свежего взгляда на мир недвижимости.
Книжка про недвижку, или История личного успеха
Давайте для начала просто перелистаем эту новинку, которую мы обнаружили в магазине Apollo. В ней нет никакой информации ни об издательстве, ни о тираже, ни о редакторе-корректоре. Только фамилия автора - Анатолий Амбрози. Вывод из этого можно сделать единственный: издано за свой счет. Обычно к изданиям за свой счет критика относится снисходительно – за свои кровные любой человек может издать что пожелает.
Итак, твердая ламинированная обложка, дорогая бумага, со вкусом подобранные шрифты. Хорошо, что обложка черно-белая, это стильно. Дизайнер постарался украсить страницы книги выбросками и цитатами. Ее приятно листать. Правда, после первого же прочтения из книги начали выпадать страницы, что говорит о слишком высокой плотности бумаги, когда клей, к сожалению, не в состоянии удержать книжный блок в первозданном виде, но прошитые блоки сейчас - большая редкость. Да и дорогое удовольствие.
Ожидания и реальность
Автор считает себя успешным специалистом, и это соответствует действительности: Анатолий Амбрози, переехав несколько лет назад в Таллинн из Ида-Вирумаа, на столичный рынок недвижимости буквально ворвался, быстро обзавелся своей клиентской базой и достиг очевидного успеха.
Он очень хочет поделиться историей своего успеха с читателями, а читателю, раз он книжку купил, в свою очередь, хочется узнать об авторе побольше: как он этого самого успеха достиг и с чего начал. Но он, наш автор, скромничает и лишает читателя самого интересного: житейских историй. В конце книги есть главка «Об авторе», но и в ней мало теплых и душевных слов, которые сделали бы автора книги ближе и понятнее.
История о предприимчивом пареньке из Силламяэ, которую он начал было рассказывать, обрывается на полуслове, чтобы превратиться в поток полезных, но абстрактных советов о личностном росте, об успехах в продажах, причем эти поучения могут относиться к продажам в любой сфере - хоть недвижимости, хоть турпутевок, хоть детского питания. Стоит только терминологию поменять.
Автор беспрестанно обращается к читателю, используя повелительное наклонение глагола: «оцените, выберите, установите, применяйте, посещайте...», но привлечь внимание таким образом можно на презентации, а печатное слово имеет другую специфику.
О пользе конкретных советов
Сразу привлекает внимание глава «История возникновения профессии». Думаешь, вот сейчас автор расскажет читателю, что в СССР деятельность маклера по недвижимости была незаконной, приравнивалась к спекуляции и была уголовно наказуема, что в постперестроечные годы в Эстонии активно действовали черные маклеры и поэтому многие русскоговорящие жители страны сохранили немного настороженное отношение к маклерам сегодняшним, а автор объяснит, что сейчас эта профессия вполне себе уважаемая. Ан нет, автор ограничивается экскурсом в Древнюю Грецию и общими словами.
Вообще, повторюсь, книга полна полезных советов, но они носят настолько общий характер, что превращаются в мантры о правильном пути и внутреннем духе. А хотелось бы о колебании цены квадратного метра, о подводных камнях брачных контрактов, о строптивых продавцах и капризных покупателях, о сложностях применения законов в конкретной сделке...
Если автор рассчитывал, что, прочитав книгу, кто-то захочет стать маклером, а собственники домов и квартир пустятся в плаванье по бурным волнам недвижимости самостоятельно, то для этого в книге не хватает элементарной информации. Лишь в конце появляется глава «Работа как жизнь, а жизнь как работа», обещающая конкретные примеры из маклерского опыта. Но их всего три! Если бы в книге было больше конкретных историй, она была бы полезнее и, скажем прямо, интереснее.
Пять лет назад Амбрози издал свою первую книгу, и за это время он наверняка совершил столько сделок, что живой анализ связанных с продажей или арендой недвижимости ситуаций был бы более поучителен, чем абстрактные размышлизмы.
Грамотность прихрамывает
Нет, грамматических ошибок мало. Подумаешь, запятые не там стоят, мягкий знак в глаголах появляется не по правилам, а словно по мановению волшебной палочки, а в заголовках находим «агентство» с одной «Т» или «искусство» с двумя «С», но не там, где надо! «Заключать договорА» тоже как-то не комильфо. А «обязательно-правового закона» на нашем юридическом поле не существует, закон называется обязательственно-правовым. Печалят и неряшливые обороты, которые бы в два счета подправил опытный редактор. А то получается: «думая о недвижимости, если клиент вспоминает ваше имя – это успех», «место в мире риелторской деятельности», «я не строю им мир воздушных замков», «ваш веб-сайт должен отражать вашу экспертизу», и как вишенка на торте - «дедикация к работе».
Есть нелогичность и в терминологии. В Эстонии принято называть посредника по продаже недвижимости маклером, тем более что «черный маклер» воспринимается вообще, как устойчивое словосочетание. Кстати, неплохо бы узнать, есть ли сейчас в нашей стране маклеры-мошенники, или всех уже пересажали? Но вот «маклер» с обложки книги в тексте периодически превращается то в «агента по недвижимости», то в «риелтора». Видимо, в качестве синонима. Мелькнуло в книге даже слово «брокер», которое у нас в сфере недвижимости не используется.
Впрочем, своего читателя книга, конечно, найдет. Если только читатель успеет найти книгу, потому что по данным магазина Apollo в продаже осталось всего несколько экземпляров.