Вт, 11.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Эстония поддержит ВСУ системами ПВО малой дальности

rus.postimees.ee
Copy
Ракета типа Mistral.
Ракета типа Mistral. Фото: Marianne Loorents

Эстония предоставит Украине в качестве военной помощи пусковые установки и ракеты зенитно-ракетной системы малой дальности «Мистраль».

Министр обороны Ханно Певкур заявил, что Украине срочно необходима противовоздушная оборона для отражения продолжающегося жестокого нападения России, и прямой интерес безопасности Эстонии состоит в том, чтобы способствовать этому вместе с союзниками.

«Мы составили пакет помощи таким образом, чтобы Украина получила от него максимальную пользу, при этом не пострадала боеготовность Сил обороны Эстонии, и мы могли как можно скорее восстановить необходимые поставки», - сказал Певкур.

Точные количества не разглашаются по соображениям безопасности.

Ранее Эстония передала, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты (шлемы и т.п.) и пакеты с сухим питанием.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх