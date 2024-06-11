Эстония поддержит ВСУ системами ПВО малой дальности

Министр обороны Ханно Певкур заявил, что Украине срочно необходима противовоздушная оборона для отражения продолжающегося жестокого нападения России, и прямой интерес безопасности Эстонии состоит в том, чтобы способствовать этому вместе с союзниками.

«Мы составили пакет помощи таким образом, чтобы Украина получила от него максимальную пользу, при этом не пострадала боеготовность Сил обороны Эстонии, и мы могли как можно скорее восстановить необходимые поставки», - сказал Певкур.

Точные количества не разглашаются по соображениям безопасности.

Ранее Эстония передала, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты (шлемы и т.п.) и пакеты с сухим питанием.