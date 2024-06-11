Не нужно сомневаться в готовности и способности альянса защищать всех союзников, подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который во вторник перед саммитом стран Восточного фланга НАТО встретился в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Генсек НАТО призывает не сомневаться в готовности альянса защищать всех союзников
Отвечая на вопрос о прозвучавших опасениях, что Россия может напасть на одну из стран НАТО, Столтенберг подчеркнул, что НАТО готова защищать всех союзников. По его мнению, за прошедшие годы страны альянса осуществили самое масштабное расширение системы совместной обороны со времен холодной войны.
Он подчеркнул, что боевые (тактические) группы НАТО находятся в странах Восточного фланга, в том числе в Латвии, Литве и Эстонии. По словам Столтенберга, НАТО развернута в регионе, чтобы защищать и защищаться. Он также отметил, что это способ предотвращения атак.
«Политика сдерживания и сильная коллективная оборона важны для НАТО не потому, что мы пытаемся спровоцировать конфликт. Мы пытаемся предотвратить любые конфликты, нападения на страны НАТО. Главная задача альянса - гарантировать мир путем проведения достаточно внушительной политики сдерживания на разных уровнях», - сказал генсек НАТО журналистам.
Он также сослался на 5-ю статью Североатлантического договора, в которой юридически прописано, что в случае нападения государства-участники альянса должны помогать друг другу - для этого не требуется никакого единогласного решения. Столтенберг подчеркнул, что за прошедшие годы альянс существенно усилил систему совместной обороны, чтобы НАТО была готова к таким случаям.
В прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе полномочия генерального секретаря НАТО Столтенберга были продлены в четвертый раз - до 1 октября текущего года. В преддверии саммита альянса в Вашингтоне и возможного окончания срока полномочий ему был задан вопрос о приоритетах на этом посту.
Столтенберг ответил, что сейчас он сосредоточен на том, чтобы саммит НАТО в Вашингтоне прошел успешно. Он отметил, что на саммите необходимо принять множество важных и стратегических решений в отношении политики сдерживания и обороны, поддержки Украины.
Кроме того, предстоит принять решение о способах укрепления партнерских отношений с другими регионами мира, в том числе в контексте угроз региону со стороны Китая.
«Одна из моих задач на этом посту - гарантировать и то, что Украине будет оказываться необходимая поддержка, сколько это потребуется. Ожидаю, что союзники на саммите смогут договориться о том, каким образом НАТО возьмет на себя руководство в вопросе оказания поддержки безопасности Украине и организации обучения украинских военнослужащих», - сказал Столтенберг журналистам.
По его мнению, необходимо найти долгосрочный финансовый источник для поддержки Украины, но поскольку союзники по НАТО обеспечивают более 90% поддержки Украине, по мнению Столтенберга, было бы только логично, чтобы НАТО продолжил координировать эти меры. Генсек НАТО подчеркнул, что также необходимо предотвращать различные задержки и разрывы в оказании поддержки, с которыми Украина столкнулась зимой.
«Должна быть доступна непрерывная, стабильная военная помощь. Это также стало бы четким сигналом Москве о том, что не стоит ждать снижения потенциала Украины. Мы должны показать, что готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это могло бы привести к завершению этой войны в гораздо более быстром, предсказуемом будущем. Это не даст возможности Москве дожидаться, пока силы Украины иссякнут. Сейчас необходимо показать, что Украина готова существовать как суверенное и независимое государство», - сказал Столтенберг.
Как сообщалось, во вторник в Риге впервые проходит саммит стран Восточного фланга НАТО, на котором встречается так называемая Бухарестская девятка (В9), созданная в 2015 году как платформа для совещаний представителей Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.