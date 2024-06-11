Генсек НАТО призывает не сомневаться в готовности альянса защищать всех союзников

Столтенберг ответил, что сейчас он сосредоточен на том, чтобы саммит НАТО в Вашингтоне прошел успешно. Он отметил, что на саммите необходимо принять множество важных и стратегических решений в отношении политики сдерживания и обороны, поддержки Украины.

Кроме того, предстоит принять решение о способах укрепления партнерских отношений с другими регионами мира, в том числе в контексте угроз региону со стороны Китая.

«Одна из моих задач на этом посту - гарантировать и то, что Украине будет оказываться необходимая поддержка, сколько это потребуется. Ожидаю, что союзники на саммите смогут договориться о том, каким образом НАТО возьмет на себя руководство в вопросе оказания поддержки безопасности Украине и организации обучения украинских военнослужащих», - сказал Столтенберг журналистам.

По его мнению, необходимо найти долгосрочный финансовый источник для поддержки Украины, но поскольку союзники по НАТО обеспечивают более 90% поддержки Украине, по мнению Столтенберга, было бы только логично, чтобы НАТО продолжил координировать эти меры. Генсек НАТО подчеркнул, что также необходимо предотвращать различные задержки и разрывы в оказании поддержки, с которыми Украина столкнулась зимой.

«Должна быть доступна непрерывная, стабильная военная помощь. Это также стало бы четким сигналом Москве о том, что не стоит ждать снижения потенциала Украины. Мы должны показать, что готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это могло бы привести к завершению этой войны в гораздо более быстром, предсказуемом будущем. Это не даст возможности Москве дожидаться, пока силы Украины иссякнут. Сейчас необходимо показать, что Украина готова существовать как суверенное и независимое государство», - сказал Столтенберг.

Как сообщалось, во вторник в Риге впервые проходит саммит стран Восточного фланга НАТО, на котором встречается так называемая Бухарестская девятка (В9), созданная в 2015 году как платформа для совещаний представителей Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.