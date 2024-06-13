Эстония все чаще отказывает мигрантам в убежище

31 мая Rus.Postimees рассказал о смерти гражданина России в Центре задержания иностранцев в Таллинне. Мужчина попытался сбежать из-под стражи после того, как получил окончательный отказ в предоставлении ему международной защиты в Эстонии. Но покинуть Центр, где мужчина находился с 2022 года, ему не удалось.