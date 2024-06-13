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Эстония все чаще отказывает мигрантам в убежище

Иван Скрябин
, журналист
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Мигранты на финско-российской границе перед ее закрытием в ноябре 2023 года.
Мигранты на финско-российской границе перед ее закрытием в ноябре 2023 года. Фото: Jussi Nukari

Самоубийство россиянина в Центре задержания иностранцев в мае 2024 года поставило несколько вопросов, на которые Rus.Postimees искал ответы вместе с Департаментом полиции и погранохраны.

31 мая Rus.Postimees рассказал о смерти гражданина России в Центре задержания иностранцев в Таллинне. Мужчина попытался сбежать из-под стражи после того, как получил окончательный отказ в предоставлении ему международной защиты в Эстонии. Но покинуть Центр, где мужчина находился с 2022 года, ему не удалось.

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